Solução PoD Decision Engine chega ao marketplace da AWS

A PowerOfData, empresa brasileira especializada em dados e inteligência artificial (IA), anuncia o lançamento da plataforma PoD Decision Engine no AWS Marketplace, vitrine global da Amazon Web Services voltada à comercialização de softwares em nuvem.



Desenvolvido integralmente no Brasil, o sistema permite que empresas de todos os portes automatizem decisões nas áreas de crédito, cobrança, prevenção a fraudes, CRM e compras, diretamente na infraestrutura da AWS.



A proposta da ferramenta é simplificar processos decisórios que, tradicionalmente, exigem envolvimento técnico, longos ciclos de implementação e dependência de equipes de TI. Com uma interface visual e interativa, o PoD Decision Engine permite que companhias dos mais variados setores conectem fontes de dados, apliquem inteligência artificial e executem regras em tempo real, sem necessidade de programação. Além disso, a ferramenta busca colocar o poder das decisões automatizadas nas mãos do negócio, sem código, sem barreiras e com total controle, escalabilidade e segurança.



De acordo com Dalmer Sella, CEO da empresa, o sistema foi desenhado para atender às demandas reais do mercado com rastreabilidade, segurança e conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Segundo o executivo, ao reunir conectores prontos para uso, motor de IA embarcado e controle de acesso granular, o sistema busca oferecer uma alternativa acessível e eficiente para organizações que precisam tomar decisões críticas com agilidade.

“Construído com base nos principais desafios relatados por empresas que já utilizam soluções de decisão, o PoD Decision Engine é um motor de decisão criado para simplificar processos críticos de negócio com escalabilidade e segurança, colocando inteligência e automação diretamente nas mãos dos times que decidem”, detalha Sella.

A solução busca reunir os diferenciais que o mercado mais sente falta, combinando performance, autonomia e integração inteligente em um só sistema. Algumas das principais características do produto são:

Ferramenta low-code / click-point, com foco na autonomia do time de negócios para criar e editar as própria políticas;

BI nativo com dashboards interativos para acompanhamento dos resultados;

Suporte a execuções online, em batch e em tempo real;

Tempo de resposta baixo (<100ms) para consultas em bases internas;

Pronto para uso com agentes de IA, permitindo decisões autônomas e em tempo real;

Compatível com modelos de machine learning e fluxos de streaming de dados;

Baseado em microsserviços, com arquitetura moderna, elástica e modular;

Disponível globalmente no AWS Marketplace, com contratação simplificada e escalável;

Preço competitivo para o varejo (2x a 4x mais barato que soluções tradicionais);

Desenvolvido no Brasil, com atendimento dedicado e foco na realidade do cliente local.

“A ferramenta marca uma evolução estratégica na democratização da inteligência de dados. Agora, empresas de todos os portes, desde startups até grandes corporações, podem automatizar regras complexas em minutos e inserir novas estratégias no ar em tempo real, sem depender de equipes técnicas para cada ajuste”, explica Sella.



Ele ressalta que a entrada no AWS Marketplace representa um avanço na estratégia de distribuição da PowerOfData. A contratação da solução pode ser feita diretamente pela conta AWS de cada empresa, eliminando etapas burocráticas. "A PowerOfData é uma das primeiras empresas brasileiras a disponibilizar um software de decisão no AWS Marketplace, reforçando a maturidade tecnológica e a capacidade de criar soluções com padrão global a partir do Brasil”, afirma.



O sistema contém recursos como integração nativa com bureaus de crédito, CRMs, ferramentas antifraude, data lakes e sistemas legados. O PoD Decision Engine foi projetado para funcionar de forma nativa em ambientes que já utilizam a nuvem AWS, visando facilitar a integração com outras aplicações da empresa, simplificar a gestão e viabilizar arquiteturas integradas de dados e decisões. Além disso, o motor é compatível com modelos estatísticos, permitindo o uso de agentes de IA para decisões autônomas em tempo real, com alta velocidade de resposta e escalabilidade.

Bruno Jardim, CTO da PowerOfData, destaca que a flexibilidade do modelo SaaS permite que o motor de decisão se adapte ao volume de decisões de cada empresa, garantindo elasticidade e disponibilidade, com integração rápida ao ecossistema AWS e planos de assinatura flexíveis que variam entre 12, 24 e 36 meses.



“É um motor de decisão moderno que carrega o selo de qualidade e segurança da Amazon. Isso pode facilitar e agilizar a contratação pelos clientes, que podem adquirir o sistema diretamente pela AWS com a confiança de uma plataforma robusta e de nível corporativo”, reforça.



Para os próximos anos, Jardim afirma que a empresa já projeta a expansão da plataforma com novos módulos específicos por segmento, a integração com tecnologias de IA generativa para facilitar a criação de políticas por linguagem natural e a internacionalização da solução, com suporte multilíngue e adaptação às legislações locais.



“Queremos ampliar parcerias com bureaus de dados, fintechs e plataformas de CRM/ERP para fortalecer a inteligência aplicada às decisões e facilitar a integração com sistemas já existentes nas empresas”, afirma o CTO.



Sella informa que o retorno dos clientes que já utilizam a ferramenta tem sido positivo, especialmente pela redução da dependência de TI e pela agilidade na implementação de políticas.



A expectativa da empresa é que a nova etapa acelere a adoção da tecnologia, ampliando sua atuação em mercados internacionais ao oferecer um time-to-value imediato, escalabilidade elástica e segurança corporativa.



“Nossa proposta é transformar dados em decisões e decisões em ações com impacto direto no balanço das empresas, seja aumentando receita, reduzindo a inadimplência, elevando a produtividade ou otimizando os custos”, conclui o CEO.

Para saber mais sobre o produto no marketplace da AWS, basta acessar: https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-pcs2nrl7scobg e https://www.powerofdata.ai/fullservice/pod-decision-engine