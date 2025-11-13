Setor de consórcios cresce e bate recorde no Brasil

O setor de consórcio vive um momento de crescimento no Brasil. O primeiro semestre deste ano, por exemplo, registrou recorde de créditos comercializados: foram R$ 222 bilhões, o melhor resultado em 20 anos, segundo dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC).

O destaque ficou por conta dos veículos leves, que liderou indicadores como vendas, contemplações, participantes ativos e créditos disponibilizados. Apenas em junho, o ticket médio foi de R$?70,48 mil. De acordo com a ABAC, trata-se de uma alta de 15,7% na comparação com um ano antes.

“O crescimento do setor de consórcios no primeiro semestre de 2025 pode ser explicado por um conjunto de fatores econômicos, comportamentais e estruturais do mercado brasileiro. As taxas de juros ainda elevadas e a rigidez na concessão de crédito por bancos e financeiras tornaram o consórcio uma alternativa mais acessível para quem deseja adquirir bens (imóveis, veículos ou serviços) sem pagar juros”, analisa Bruno Sodré, sócio e diretor comercial da Rx Negócios. A empresa é especializada na comercialização de cotas de consórcio de veículos.

Como explica Sodré, o consórcio passou a ser visto não somente como um “meio demorado” para adquirir algo, mas como uma ferramenta de investimento e disciplina financeira. Ele cita que o avanço de plataformas digitais, assinatura eletrônica e de simulações online facilitou o acesso da população aos consórcios.

As administradoras têm alcançado mais clientes com integração com marketplaces e fintechs, modernizando o processo de adesão e gestão das cotas, acrescenta Sodré.



“O consórcio passou a ser usado também por empresas como forma de planejar investimentos em veículos, máquinas e imóveis comerciais. Novos nichos ganharam espaço — consórcios de serviços, energia solar, turismo e educação —, ampliando o público-alvo”, aponta o diretor comercial da Rx Negócios.

Ele considera que “a inflação sob controle e a expectativa de queda gradual dos juros trouxeram confiança ao consumidor, incentivando a adesão”. O setor de consórcios, que historicamente cresce mesmo em períodos de incerteza, manteve ritmo positivo apoiado por essa estabilidade macroeconômica relativa, detalha.

Em meio ao cenário de crescimento, os clientes têm se tornado mais informados e exigentes, buscando orientação e transparência, diz Bernard Verri, sócio da Rx Negócios. Ele explica que empresas como a Rx Negócios têm adotado um modelo consultivo, no qual o vendedor atua como assessor financeiro, ajudando o cliente a escolher o grupo e o valor de crédito mais adequados, planejar lances estratégicos, simular cenários de contemplação e investimento.

“As administradoras estão investindo fortemente em fidelização e acompanhamento contínuo. O objetivo é formar um consumidor consciente, reforçando a imagem da empresa como consultora de confiança. Essa abordagem transforma o consórcio em uma solução financeira sob medida, e não apenas em um produto de prateleira”, esclarece Bernard Verri.

Diferenças entre consórcio e financiamento

Um consórcio é uma forma de compra em grupo em que várias pessoas se unem para pagar, mensalmente, parcelas de um fundo comum. Todo mês, um ou mais indivíduos do grupo são contemplados por sorteio ou lance e recebem uma carta de crédito para comprar o bem ou serviço que desejam.

Já o financiamento é uma forma de compra em que a pessoa pega dinheiro emprestado de um banco ou instituição financeira para fazer o pagamento à vista e receber o bem ou serviço de forma imediata. Depois, o valor é devolvido em parcelas mensais com juros compostos, até quitar a dívida.

“Como o consórcio cobra apenas taxa de administração e, em alguns casos, fundo de reserva, o custo efetivo total (CET) costuma ser menor do que o de um financiamento, cujo valor final pago pode ser 50% a 100% superior ao preço à vista, dependendo da taxa de juros. Isso pode tornar o consórcio mais vantajoso no longo prazo”, resume Bernard.

Para saber mais, basta seguir o perfil da Rx Negócios no Instagram:

https://www.instagram.com/rx_negocios/