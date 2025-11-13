TOURISE Awards 2025: Tóquio, Nova York, Ancash e Paris recebem as maiores honras na primeira edição do prêmio TOURISE Awards

Os primeiros vencedores do TOURISE Awards foram anunciados, reconhecendo os destinos que estão redefinindo a exploração, a hospitalidade e a conexão cultural para o viajante moderno, estabelecendo novos padrões de inovação e excelência para proporcionar experiências verdadeiramente inesquecíveis aos visitantes.

His Excellency Ahmed Al-Khateeb, Minister of Tourism and TOURISE Chairman, celebrates with the winners of the TOURISE Awards

Realizado como parte da primeira Cúpula TOURISE, sob o patrocínio de Sua Alteza Real, o Príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Príncipe Herdeiro e primeiro-ministro, Tóquio, Japão, emergiu como o grande vencedor, conquistando o cobiçado título de Melhor Destino Geral. Além disso, Tóquio também foi reconhecida como o Melhor Destino Gastronômico e de Entretenimento, afirmando seu status como capital global da inovação, energia e experiências inesquecíveis.

Vencedores da categoria individual 2025

Selecionados por um júri independente e multissetorial e escolhidos entre uma extensa lista de indicações enviadas por viajantes, líderes do setor e organizações de todo o mundo, os vencedores deste ano exemplificam uma cultura emocionante, experiências que ultrapassam fronteiras e memórias significativas e duradouras. Os vencedores representam destinos que elevaram a cultura e as artes a experiências imersivas, levaram a aventura a novos níveis, transformaram os produtos locais em ecossistemas culinários de classe mundial, redefiniram o varejo como criação de espaços criativos e animaram as paisagens urbanas com entretenimento inovador.

Os vencedores das categorias deste ano são:

Melhor destino de artes e cultura: Nova York, EUA – Uma metrópole urbana onde museus de renome e palcos mundiais se encontram com a alma do bairro off-Broadway e você pode encontrar seu lugar em qualquer esquina.

– Uma metrópole urbana onde museus de renome e palcos mundiais se encontram com a alma do bairro off-Broadway e você pode encontrar seu lugar em qualquer esquina. Melhor destino de aventura: Ancash, Peru – O local icônico de aventuras que ancora a clássica aventura andina imperdível em meio aos lagos turquesa da Cordilheira Branca, trilhas de alta altitude e cumes dramáticos.

– O local icônico de aventuras que ancora a clássica aventura andina imperdível em meio aos lagos turquesa da Cordilheira Branca, trilhas de alta altitude e cumes dramáticos. Melhor destino gastronômico e culinário: Tóquio, Japão – Uma capital mundialmente famosa que combina uma profundidade culinária incomparável, desde balcões humildes até a inovação do kaiseki com vários pratos.

– Uma capital mundialmente famosa que combina uma profundidade culinária incomparável, desde balcões humildes até a inovação do kaiseki com vários pratos. Melhor destino para compras: Paris, França – A elite “Cidade das Luzes” e capital global da alta costura, fundindo o patrimônio vivo com um toque contemporâneo, enquanto reimagina as compras como uma descoberta cultural por meio de ateliês, lojas conceituais e bairros revitalizados.

– A elite “Cidade das Luzes” e capital global da alta costura, fundindo o patrimônio vivo com um toque contemporâneo, enquanto reimagina as compras como uma descoberta cultural por meio de ateliês, lojas conceituais e bairros revitalizados. Melhor destino de entretenimento: Tóquio, Japão – De parques temáticos reconhecidos mundialmente e atrações internas imersivas a uma cena musical e cultural voltada para o futuro, Tóquio realmente tem algo a oferecer para todos.

“Os vencedores desta noite não são apenas lugares em um mapa — são inspirações vivas e pulsantes que unem culturas e despertam a imaginação”, disse Sua Excelência Ahmed Al-Khateeb, ministro do Turismo e presidente do Conselho da TOURISE. Ele continuou: “A TOURISE está moldando os próximos 50 anos das viagens, e esses destinos definem o que o turismo intencional e transformador pode alcançar. Cada um reflete o que o viajante de hoje busca cada vez mais: autenticidade, criatividade e experiências que conectam as pessoas ao lugar e ao propósito. Inspiramo-nos em sua visão e ambição, enquanto, juntos, moldamos um futuro do turismo que inspira progresso, fortalece comunidades e aproxima o mundo.”

Uma noite inesquecível

Os prestigiados prêmios foram entregues durante um deslumbrante jantar de gala no Ritz-Carlton de Riad, com uma jornada culinária cuidadosamente elaborada pela chef Nawal Alkhalawi e uma performance ao vivo arrebatadora da sensação vocal internacional Loren Allred, que encantou o público vestindo um deslumbrante vestido da estilista saudita Mashael Al Faris, combinado com joias requintadas da APOA (A Piece of Art) — uma marca saudita nascida em Riad. A noite incorporou o espírito da hospitalidade global e do intercâmbio cultural que está no cerne da visão da TOURISE. Com foco na arte de contar histórias por meio da linguagem da gastronomia, o menu homenageou as diversas culinárias regionais da Arábia Saudita, habilmente entrelaçadas com influências globais para surpreender e encantar os convidados.

Julgado por ícones globais

O painel de jurados independente e multissetorial dos prêmios incluiu ex-líderes do Forbes Travel Guide, dos Guias Michelin, da Tate Modern, da Condé Nast, do British Fashion Council, entre outros, reunindo uma expertise incomparável dos mundos da viagem, moda, gastronomia e entretenimento.

O painel contou com:

Filip Boyen, ex-CEO, Forbes Travel Guide

Michael Ellis, ex-diretor global, Michelin Guides

Fiona Jeffery, ex-presidente do World Travel Market; ex-presidente do Tourism for Tomorrow Awards

Renaud de Lesquen, ex-CEO da Givenchy; ex-presidente da Dior AM

Lars Nittve, ex-diretor fundador do Tate Modern

Albert Read, ex-diretor-geral da Condé Nast

Caroline Rush, ex-CEO do British Fashion Council

Omar Samra, embaixador da Boa Vontade da ONU, alpinista e explorador polar

Bernold Schroeder, ex-CEO da Kempinski; Pan Pacific

Com os vencedores do TOURISE Awards 2025 já anunciados, um novo padrão foi estabelecido em cultura, gastronomia, aventura e entretenimento. À medida que a jornada avança, a TOURISE se compromete a descobrir e celebrar destinos que surpreendem e encantam uma nova geração de viajantes, despertando curiosidade, criando conexões e proporcionando memórias inesquecíveis. Juntamente com nossa comunidade global, aguardamos ansiosamente o próximo capítulo e os próximos destinos extraordinários que brilharão.

Sobre o TOURISE Awards

O TOURISE Awards é uma celebração global da excelência em destinos, que reconhece lugares que oferecem experiências de viagem com propósito, inesquecíveis e alinhadas às expectativas em constante evolução dos viajantes de hoje.

Julgado por um prestigiado júri intersetorial, o prêmio homenageia destinos em cinco categorias — Artes e Cultura, Aventura, Gastronomia, Compras e Entretenimento — culminando com o prêmio principal de Melhor Destino Geral. O TOURISE Awards destaca a inovação, a sustentabilidade, a preservação cultural e o impacto sobre os visitantes, estabelecendo um novo padrão global sobre o que torna um destino verdadeiramente excepcional.

Saiba mais sobre o TOURISE Awards em https://www.tourise.com/en/awards

Sobre a TOURISE

A TOURISE é a principal plataforma global que molda um novo cenário para o turismo mundial.

Sob a égide do Ministério do Turismo da Arábia Saudita, e com o apoio da Autoridade de Turismo da Arábia Saudita, a primeira TOURISE Summit acontecerá de 11 a 13 de novembro de 2025, em Riad, Arábia Saudita.

O evento reunirá visionários dos setores governamental, empresarial, de investimentos, turismo e tecnologia para impulsionar negócios transformadores e concretizar iniciativas de alto impacto que irão redefinir o futuro da indústria do turismo global.

A TOURISE garante a participação mundial e oferece acesso aos tomadores de decisão que influenciam a evolução do setor. Após a cúpula, a TOURISE continuará como uma plataforma ativa durante todo o ano, onde ideias ousadas se transformam em soluções práticas para o mundo real.

É aqui que se moldam os próximos 50 anos do turismo. Juntos, somos invencíveis.

Para obter mais informações, acesse www.tourise.com

