Grant Thornton Brasil integra plataforma multinacional

A Grant Thornton Brasil anuncia sua integração à plataforma multinacional da Grant Thornton Advisors LLC, sediada nos Estados Unidos. A iniciativa representa um avanço estratégico que fortalece a atuação da firma de serviços profissionais em um contexto internacional, ampliando suas capacidades de entrega de valor, por meio da consolidação dos melhores talentos e conhecimentos complementares, e com o uso de tecnologias avançadas.



Lançada em janeiro de 2025 com o investimento liderado pelo fundo New Mountain Capital, a plataforma multinacional da Grant Thornton Advisors vem consolidando sua presença internacional por meio de transações estratégicas. Com quase 60 escritórios e cerca de 18 mil profissionais ao redor do mundo, a estrutura integrada reúne algumas das firmas-membro de maior destaque da rede Grant Thornton International Limited (GTIL), incluindo Estados Unidos, Irlanda, Holanda, Emirados Árabes Unidos, Suíça/Liechtenstein, Países Baixos, Luxemburgo, Ilhas Cayman, Ilhas do Canal, França, Espanha, Bélgica, Nova Zelândia e Polônia.

“As empresas de hoje esperam consistência na qualidade e no serviço, onde quer que operem — de São Paulo a Chicago”, menciona Jim Peko, CEO da Grant Thornton Advisors LLC & CEO das Américas. “É por isso que construímos uma plataforma unificada e integrada, que entrega resultados além de fronteiras, setores e indústrias. Receber a firma da Grant Thornton Brasil é mais um passo importante. São líderes capacitados, íntegros e focados em rápido crescimento, e que compartilham nossa visão e fortalecerão nossa presença conjunta na América Latina”, complementa.

A plataforma oferece serviços integrados nas áreas de consultoria e tributos, mantendo a independência dos serviços de auditoria. A Grant Thornton Advisors também tem expandido a plataforma por meio de aquisições estratégicas, como a Auxis, especializada em terceirização e modernização de negócios, e a Stax, autoridade em due diligence e criação de valor (value creation).



Transformação com propósito



A integração da Grant Thornton Brasil à plataforma multinacional traz benefícios significativos para clientes e colaboradores:



- Plataforma singular que redefine o futuro: estrutura integrada que combina expertise multinacional, conhecimento local e excelência técnica;



- Transformação digital com escala multinacional: investimento de US$ 1 bilhão em três anos para acesso a ferramentas de IA e tecnologias avançadas;



- Valorização das pessoas e das carreiras: a integração fortalece as capacidades internas, amplia os serviços e abre novas oportunidades de desenvolvimento profissional, incluindo mais perspectivas internacionais e alta colaboração entre equipes globais;



- Experiência única: resultados de alto impacto entre indústrias e geografias, através da consolidação dos melhores talentos e conhecimento complementares, com qualidade excepcional.

“Essa integração representa um avanço estratégico que vai além da tecnologia — é um investimento direto nas pessoas. Ao nos conectarmos a uma plataforma multinacional, ampliamos nossas capacidades, fortalecemos nossa atuação global e oferecemos aos nossos clientes e profissionais recursos para entregar mais valor, com agilidade, autenticidade e excelência. Estamos prontos para crescer com propósito e liderar uma nova era nos serviços profissionais”, garante Daniel Maranhão, CEO da Grant Thornton Brasil.