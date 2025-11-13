Evento discutirá o cenário imperativo para CSCs inteligentes

O Technology Evolution Conference 2025 (TEC 2025), evento de inovação e tecnologia para o mercado de Serviços Compartilhados, promovido pelo IEG (Instituto de Engenharia de Gestão), será realizado no dia 18 de novembro, em formato online e ao vivo, reunindo líderes, executivos e especialistas de todo o país para um dia inteiro de reflexões sobre o presente e o futuro dos Centros de Serviços Compartilhados (CSCs).

Em sua 7ª edição, o TEC traz como tema central “Cenário Imperativo: CSCs Inteligentes, Digitais e Eficientes”, uma provocação sobre a necessidade urgente de adaptação e evolução dos CSCs diante de um contexto global de rápidas disrupções tecnológicas e cobranças crescentes por eficiência e geração de valor.

Diante das rápidas transformações tecnológicas e da crescente pressão por eficiência, os Centros de Serviços Compartilhados (CSCs) passam por um momento decisivo. O modelo, que antes priorizava padronização e redução de custos, amplia seu foco para incluir agilidade, estratégia e inovação na geração de valor para as organizações.

Dados da MIA, plataforma de dados sobre CSC do IEG, mostram que a inovação tem se consolidado como um dos pilares estratégicos dos CSCs no Brasil, ganhando cada vez mais espaço nas agendas de liderança. Deixou de ser apenas tendência, impulsionando transformações relevantes.

De acordo com a plataforma, a tecnologia segue como um dos principais motores de eficiência e transformação dentro dos Centros de Serviços Compartilhados (CSCs). Os dados mostram que a adaptação a esse novo contexto é fundamental para garantir a competitividade dos CSCs em um ambiente corporativo cada vez mais dinâmico, não permitindo hesitação.

A palestra de abertura do evento ficará por conta da futurista Daniela Klaiman, CEO da FutureFuture e membro do Conselho de IA da Samsung, com o tema “Future Ready: Você já assumiu esse compromisso?”. Daniela trará sua visão sobre o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias no futuro dos negócios, e sobre o papel dos líderes em guiar organizações mais preparadas, humanas e inovadoras.

Ao longo de um dia de evento, o TEC 2025 terá uma agenda com cases, debates estratégicos e discussões sobre o papel da tecnologia como impulsionadora da eficiência e da inovação nos CSCs, bem como tendências em inovação e tecnologia.

Além de mesas de discussão, palestras com discussões sobre inovação e tecnologia, o evento também será um espaço de networking e troca de experiências entre profissionais do mercado de CSC.

Também contará com um momento para realização de workshop entre os parceiros e participantes que acontecerá nas salas de reunião dos estandes dos parceiros.

Com um olhar no presente e para o futuro, o TEC 2025 voltará totalmente para o mercado de Serviços Compartilhados e mais do que discutir tendências, o evento busca inspirar e preparar os CSCs para atuarem como verdadeiros hubs estratégicos de eficiência, inovação e valor sustentável dentro das organizações.