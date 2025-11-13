TOURISE 2025 lança Iniciativa Agêntica de Turismo, pioneira no Protocolo para Viagens Inteligentes

A Iniciativa Agêntica de Turismo foi apresentada hoje na edição inaugural da TOURISE Summit, introduzindo o primeiro Protocolo Agêntico para o Turismo do mundo, uma estrutura digital universal criada para transformar cada estágio da jornada do viajante.

His Excellency Ahmed Al Khateeb, Saudi Arabia's Minister of Tourism and Chairman of TOURISE, launches the Agentic Tourism Initiative on the second day of TOURISE.

Lançada em parceria com a TOURISE e a Globant, a iniciativa aproveita o impulso do aclamado relatório A Adoção da IA ??no Turismo: Reinventando Viagens através do Turismo Ativo para criar uma aplicação inovadora de IA. Ela responde diretamente ao apelo do documento para elaborar um Protocolo Aberto para IA no Turismo, definindo como os agentes de IA interagem desde a inspiração até o retorno. O resultado: experiências de viagem inteligentes, integradas e sustentáveis ??em todo o ecossistema mundial do turismo.

A iniciativa reúne uma coalizão diversificada de membros fundadores das áreas de tecnologia, infraestrutura, aviação e liderança em destinos, incluindo: Globant, Red Sea Global, HUMAIN, Riyadh Air, Aeroporto Internacional Rei Salman, Conselho Mundial de Viagens e Turismo, Amazon Web Services, Salesforce, Hollibob e Trip.com. Este enfoque de cooperação garante que o Protocolo Agêntico seja tecnicamente robusto, inclusivo e adaptável às necessidades em constante evolução de viajantes, operadores e destinos ao redor do mundo.

"Estamos orgulhosos de ver a Iniciativa Agêntica de Turismo decolar do país, refletindo nosso compromisso em moldar o futuro das viagens internacionais através da inovação e cooperação. Este protocolo representa um passo ousado para harmonizar a tecnologia com o espírito humano de exploração. Ao ancorar a IA na empatia e na inteligência cultural, não estamos apenas aperfeiçoando a experiência do viajante, mas também capacitando os destinos a crescerem de modo sustentável, inclusivo e com propósito", disse Sua Excelência, Ahmed Al Khateeb, Ministro do Turismo da Arábia Saudita.

Orientada pelo princípio "Digitalizar o esperado. Humanizar o inesperado", a iniciativa visa ampliar, e não substituir, a criatividade, a empatia e a conexão humanas. A IA irá servir como um facilitador, ao capacitar as pessoas e os lugares que tornam as viagens significativas, enquanto apoia os destinos na conquista de um crescimento sustentável a longo prazo.

"Estamos presenciando o início de uma nova era para o turismo, onde a tecnologia e a engenhosidade humana convergem para criar experiências que não são apenas mais inteligentes, mas também profundamente pessoais e verdadeiramente memoráveis. A Iniciativa Agêntica de Turismo é mais do que um marco técnico; é um salto estratégico para moldar o modo como a IA é utilizada em viagens. Ao construir um protocolo compartilhado, garantimos que esta transformação seja inclusiva, segura e benéfica para todos", disse Martín Migoya, Diretor Executivo e Cofundador da Globant.

Sobre a TOURISE

A TOURISE é a principal plataforma global que molda um novo cenário para o turismo mundial.

Sob a égide do Ministério do Turismo da Arábia Saudita, e com o apoio da Autoridade de Turismo da Arábia Saudita, a primeira TOURISE Summit acontecerá de 11 a 13 de novembro de 2025, em Riad, Arábia Saudita.

O evento reunirá visionários dos setores governamental, empresarial, de investimentos, turismo e tecnologia para impulsionar negócios transformadores e concretizar iniciativas de alto impacto que irão redefinir o futuro da indústria do turismo global.

A TOURISE garante a participação mundial e oferece acesso aos tomadores de decisão que influenciam a evolução do setor. Após a cúpula, a TOURISE continuará como uma plataforma ativa durante todo o ano, onde ideias ousadas se transformam em soluções práticas para o mundo real.

É aqui que se moldam os próximos 50 anos do turismo. Juntos, somos invencíveis.

Para obter mais informações, acesse www.tourise.com

