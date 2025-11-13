Curso da ABIMAQ aborda as principais técnicas de vendas por telefone

Com o objetivo de ampliar a percepção negocial dos participantes e propiciar um vasto conhecimento das principais técnicas de prospecção e fechamento de vendas, a ABIMAQ (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos) realizará no dia 17 de novembro (segunda-feira) o curso Vendas de alto impacto por telefone.

Aplicada de forma prática e dinâmica, envolvendo situações do cotidiano industrial, a aula, voltada a profissionais diretamente envolvidos com o atendimento e vendas por telefone, mostrará a importância de um atendimento diferenciado de qualidade, fundamental para incrementar o fechamento de negócios.

O conteúdo ministrado pelo administrador de empresas e diretor da TCA - Tozzini Consultores Associados, Fábio Tozzini, abordará os seguintes temas:

Como fidelizar marcas fortes:

- Conhecimento e identificação das marcas fortes;

- O valor da sua marca no mercado em que atua;

- A cultura da empresa e sua tradição comercial;

- Vendendo valor e não preço: O diferencial competitivo das marcas.

Sondagens comerciais:

- Levantamento das expectativas do cliente;

- Abertura da venda e a sondagem comercial;

- Pós-compra e pós-vendas: Qual a diferença?;

- O conceito do “ajudante de compras”.

Como superar objeções:

- O cliente não comprou. O que fazer?;

- Argumentar e contra-argumentar sempre;

- Os 5 passos da argumentação às objeções.

Atitudes pró-ativas do televendedor:

- Perguntas de verificação: Como identificar a real objeção;

- Propondo soluções para a conclusão da venda.

Fechamento de Vendas:

- O momento mágico: Quando ele ocorre;

- Tipos de clientes e como eles pensam;

- Melhorando o índice de finalizações com qualidade;

- Como “pedir o pedido” e fechar a venda ao telefone.

Serviço: Curso - Vendas de alto impacto por telefone:

Data: 17 de novembro (segunda-feira)

Horário: 9h às 17h

Carga horária: 6h

Local: Online, via plataforma zoom