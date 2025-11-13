Curso da ABIMAQ aborda as principais técnicas de vendas por telefone
O curso será realizado no dia 17 de novembro, via plataforma Zoom
Com o objetivo de ampliar a percepção negocial dos participantes e propiciar um vasto conhecimento das principais técnicas de prospecção e fechamento de vendas, a ABIMAQ (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos) realizará no dia 17 de novembro (segunda-feira) o curso Vendas de alto impacto por telefone.
Aplicada de forma prática e dinâmica, envolvendo situações do cotidiano industrial, a aula, voltada a profissionais diretamente envolvidos com o atendimento e vendas por telefone, mostrará a importância de um atendimento diferenciado de qualidade, fundamental para incrementar o fechamento de negócios.
O conteúdo ministrado pelo administrador de empresas e diretor da TCA - Tozzini Consultores Associados, Fábio Tozzini, abordará os seguintes temas:
Como fidelizar marcas fortes:
- Conhecimento e identificação das marcas fortes;
- O valor da sua marca no mercado em que atua;
- A cultura da empresa e sua tradição comercial;
- Vendendo valor e não preço: O diferencial competitivo das marcas.
Sondagens comerciais:
- Levantamento das expectativas do cliente;
- Abertura da venda e a sondagem comercial;
- Pós-compra e pós-vendas: Qual a diferença?;
- O conceito do “ajudante de compras”.
Como superar objeções:
- O cliente não comprou. O que fazer?;
- Argumentar e contra-argumentar sempre;
- Os 5 passos da argumentação às objeções.
Atitudes pró-ativas do televendedor:
- Perguntas de verificação: Como identificar a real objeção;
- Propondo soluções para a conclusão da venda.
Fechamento de Vendas:
- O momento mágico: Quando ele ocorre;
- Tipos de clientes e como eles pensam;
- Melhorando o índice de finalizações com qualidade;
- Como “pedir o pedido” e fechar a venda ao telefone.
Serviço: Curso - Vendas de alto impacto por telefone:
Data: 17 de novembro (segunda-feira)
Horário: 9h às 17h
Carga horária: 6h
Local: Online, via plataforma zoom
Mais informações: (11) 5582-6321/6326 - WhatsApp: (11) 94526-8280 ou https://abimaq.org.br/cursos/684/vendas-de-alto-impacto-por-telefone