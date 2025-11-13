Varejo aposta em alta nas vendas com a Black Friday 2025

A Black Friday se consolidou como o maior evento do varejo nacional e segue impulsionando categorias estratégicas, especialmente beleza e perfumaria. Consumidores cada vez mais conectados e dispostos a investir em marcas premium com condições especiais tornam o segmento um dos mais aquecidos do mercado. A proximidade das festas de fim de ano também contribui para o aumento da demanda, com muitos brasileiros antecipando compras para aproveitar descontos reais.

Segundo o estudo Tendências Black Friday 2025 , da Neotrust, o varejo digital deve registrar crescimento de 17% na data deste ano, com previsão de alcançar R$ 11 bilhões em faturamento. Na edição de 2024, a categoria de beleza e perfumaria se destacou com incremento de 25,23%, confirmando seu protagonismo no período promocional.

Dentro desse cenário, a Lord Perfumaria projeta um aumento de 10% nas vendas durante a campanha de 2025, apoiada em uma estratégia robusta de descontos, presença digital e integração de canais. A rede, especializada em fragrâncias importadas e cosméticos de luxo, deu início ao seu “Esquenta Black Friday 2025” com ofertas que chegam a 20% de desconto em marcas consagradas como Prada, Givenchy, Calvin Klein, Kenzo e Filorga.

“A Black Friday é uma das datas mais estratégicas para o varejo de beleza. É quando o cliente busca qualidade, confiança e vantagens reais. Nosso objetivo é cativar novos consumidores e fidelizar os atuais”, afirma a supervisora de Marketing da Lord Perfumaria, Daniela Domingues.

Segundo ela, a Lord também aposta na experiência de compra personalizada como diferencial competitivo. “Mais do que preço, o consumidor busca conveniência e uma boa jornada de compra. Por isso, investimos em frete especial, parcelamento facilitado, atendimento humanizado e ações nas redes sociais para aproximar ainda mais a marca dos nossos clientes”, explica.