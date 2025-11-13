MBA tem foco em governança e gestão de clubes e carreiras

A Universidade do Vale do Itajaí (Univali) abriu inscrições para um novo curso de especialização na modalidade lato sensu, o MBA em Gestão Desportiva: Governança e Legislação. A formação, que será ofertada no Campus Professor Edison Villela (Itajaí), terá formato semipresencial, sendo indicada para quem já atua ou deseja seguir carreira na área de administração esportiva.

A grade curricular inclui teoria e prática e visa capacitar os alunos para compreender os diferentes cenários do esporte, fortalecer a governança nas organizações e liderar com responsabilidade e inovação. O curso é composto por 12 disciplinas, distribuídas em três módulos temáticos. O primeiro deles é focado em organização desportiva, o segundo em direito esportivo e gestão e o último voltado à gestão de carreiras e clubes.

O coordenador da especialização, professor Heitor Furtado, explica que dirigentes esportivos, sejam eles profissionais do mercado ou com interesse em uma oportunidade para ingressar no segmento, poderão se beneficiar do conteúdo oferecido no MBA em Gestão Desportiva: Governança e Legislação. Atletas que buscam seguir no segmento, como mentores ou gestores, também podem se interessar pela formação da Univali.

“Além disso, profissionais da área administrativa e jurídica de clubes, federações e entidades ligadas ao esporte também poderão atualizar ou aprofundar os seus conhecimentos e alavancar a sua carreira profissional, seja ela no futebol, no tênis, basquete, judô, handebol, vôlei, natação ou qualquer outra modalidade esportiva de interesse”, observa Furtado.

Lei de Incentivo

O professor também cita a possibilidade da renovação da Lei de Incentivo ao Esporte (PLP 234/24), que permite que empresas e pessoas físicas apoiem projetos esportivos e realizem a dedução do Imposto de Renda (IR).

“A expectativa é que a sanção presidencial desta Lei gere reflexos positivos no segmento esportivo. A possibilidade de obtenção de recursos exige profissionais atualizados, alinhados à legislação e que se sintam preparados para atuar tanto na elaboração de projetos para captação de fomento, quanto para fazer a gestão dos recursos e a sua prestação de contas de forma eficiente e transparente”, afirma.

Setor em crescimento

O estudo PIB do Esporte: Relatório Nacional da Economia do Esporte, conduzido pela organização Sou do Esporte, com apoio do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e outras entidades, apontou que o setor esportivo movimentou R$ 183,4 bilhões em 2023, o equivalente a 1,69% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

Segundo este relatório, as atividades recreativas foram responsáveis por 25% da economia esportiva. A categoria leva em conta as ações de promoção e prática esportiva, abrangendo desde a gestão de eventos e instalações até a educação e treinamento de atletas. Deste modo, atividades de clubes, associações esportivas, arenas, manutenção de instalações esportivas, ensino de esportes, atividades de recreação e outras práticas de cultura e lazer vinculadas ao esporte estão incluídas no segmento. A categoria só ficou atrás do comércio de artigos esportivos, que liderou o PIB do Esporte com 52% da movimentação em 2023.

Já com relação à empregabilidade, o estudo apontou que a cadeia esportiva gerou 3,2 milhões de empregos no mesmo ano. O número abrange desde os trabalhadores da indústria produtiva, passando por setores como comércio e serviços, chegando também aos atletas, dirigentes e funcionários de entidades esportivas. Se comparado a 2022, o índice apresentou crescimento de 1,5%.

O levantamento, lançado em meados deste ano, destaca ainda que os números do PIB do Esporte estariam subestimados, pois não levam em conta a movimentação gerada pela informalidade e algumas áreas, como a das apostas esportivas.

Curso inédito na região

O coordenador do MBA na Univali reforça que o mercado da gestão desportiva está em expansão no país e vem exigindo profissionais preparados para enfrentar desafios, compreender as transformações legais e promover uma gestão ética e estratégica.

“Estamos acompanhando, nos últimos anos, a profissionalização do segmento esportivo aqui no Brasil. Cientes dessa demanda de mercado, estamos promovendo um MBA inédito na região. A formação contará com um corpo docente atualizado, sobretudo em temas como governança desportiva, compliance e proteção de dados para profissionalizar ainda mais o esporte catarinense”, assegura Furtado.

Curso semipresencial

A especialização da Univali terá duração de 18 meses, sendo integrada por atividades presenciais e virtuais, realizadas em tempo real. As aulas vão ocorrer, preferencialmente, de forma quinzenal. Os conteúdos serão ministrados às sextas-feiras, nos períodos vespertino (14h às 18h) e noturno (19h às 22h) e, aos sábados, no período matutino (8h30 às 11h30).

Inscrições abertas

Para cursar o MBA em Gestão Desportiva: Governança e Legislação é necessário ter concluído um curso de nível superior. Mais detalhes sobre o curso e link para realizar a matrícula já estão disponíveis em univali.br/pos. As vagas são limitadas.