RD Summit 2025 reuniu 20 mil pessoas em São Paulo

Com o tema “Conexões que fortalecem negócios”, o RD Summit 2025 encerrou sua 11ª edição, registrando 20 mil participantes por dia e mais de 200 mil leads gerados pelas marcas patrocinadoras. Realizado pela RD Station, unidade de negócios da TOTVS, o RD Summit marcou a virada do marketing e vendas orientados por IA no Brasil — com aplicações reais, produtos, e conversas de fronteira sobre impacto, cultura e tecnologia.

No primeiro dia, futurismo e o fim do Playbook pronto foram os temas de destaque. Neil Redding defendeu que a IA deixou de ser ferramenta e passou a operar como infraestrutura, exigindo desapego, delegação e treinamento como “um novo integrante do time”. Walter Longo reforçou a urgência: a IA não é uma onda incremental, é um “tsunami”. E o VP da RD Station, Gustavo Avelar, ao lado de Rafael Mayrink (Neil Patel Brasil), mostrou que crescer hoje exige estratégia viva: “É fundamental que todos entendam o novo momento que estamos vivendo, revisem suas premissas, rituais e processos e adaptem suas operações com maior frequência. A RD, como unidade de negócios da TOTVS, reforça seu papel como trusted advisor dos clientes, ajudando na seleção das melhores estratégias para os negócios crescerem, além de seguir a missão de educação de mercado que existe desde o início da RD Station. O melhor playbook é aquele que escrevemos juntos”, afirma Avelar.

Andrew McLuhan relembrou, no segundo dia, a tese do avô Marshall: não existe tecnologia neutra. Cada meio reorganiza a percepção antes de reorganizar o conteúdo. No mesmo dia, a influencer Mari Maria e Rudy Loures discutiram como autenticidade e consistência viraram vetores de valor na economia da atenção.

O CEO da TOTVS, Dennis Herszkowicz, e o diretor-geral da Amazon no Brasil, Cléber Morais, discutiram como o país pode converter tecnologia, dados e infraestrutura digital em crescimento competitivo. A conversa destacou que a inovação precisa ser traduzida para o contexto brasileiro e não simplesmente importada. Herszkowicz reforçou que liderança e competitividade no país passam por pessoas, pela capacidade de formar, desenvolver e mobilizar talentos. “No mundo da tecnologia, gente é matéria-prima”, afirmou o CEO.

Já em outro painel, Vivian Broge, VP de Pessoas da TOTVS, mostrou que branding é movimento contínuo e que “colocar o ser humano no centro é o que faz uma marca se tornar relevante”.

Bruno Ghisi, cofundador e diretor de engenharia e produto da RD Station, apresentou a nova geração do Prisma e evoluções de IA da empresa, incluindo a Rê da RD, um copiloto de IA presente em todos os produtos, que auxilia os usuários em toda operação, análise de dados e levantamento de oportunidades para impulsionar o crescimento do negócio; MCP (Model Context Protocol), uma nova tecnologia que permite conectar ferramentas de IA (como copilotos e assistentes virtuais) aos dados de produto; e a Radar GEO, uma ferramenta gratuita que analisa o conteúdo do seu site e indica o quão preparado ele está para ser mencionado corretamente pelas LLMs e o RD Tracker, funcionalidade que recomenda produtos com base em comportamento de navegação do usuário.

Cultura e marcas vivas

Nelson Motta e Christian Roças mostraram que a força de uma marca não nasce de performance isolada, mas do quanto ela entra no repertório cultural. E Gabriela Prioli encerrou a edição com um recado direto: comunicação não é apêndice, mas o elo que transforma o que se faz em percepção, e percepção em resultado.