Mundo Corporativo

Qualifica Impacto capacita PMEs no Paraná

Iniciativa ofereceu consultoria gratuita em marketing digital, experiência do cliente e saúde financeira, promovendo crescimento e transformação de empreendimentos locais

13/11/2025 10:54

crédito: DINO

Ao longo dos seis últimos meses, mais de 450 pequenos negócios de cinco regiões do Paraná — Apucarana, Cascavel, Curitiba, Francisco Beltrão e Guarapuava — receberam apoio gratuito para crescer e se tornar mais competitivos por meio do Programa Qualifica Impacto Regional.

Executada pela Softex, a iniciativa ofereceu aos empresários capacitação empreendedora e consultoria especializada em três áreas estratégicas: marketing digital, experiência do cliente e saúde financeira. Com o acompanhamento direto de facilitadores qualificados, os empreendedores tiveram acesso a soluções personalizadas e práticas, voltadas para os desafios reais de cada empreendimento.

Por meio do programa, os empreendedores ampliaram sua presença digital, fortaleceram suas marcas, melhoraram suas vendas e implementaram boas práticas de gestão financeira. Ao mesmo tempo, também puderam se conectar com outros empreendedores da região, favorecendo o networking e o surgimento de parcerias estratégicas. A iniciativa resultou em maior eficiência operacional e redução de custos, permitindo ainda tomadas de decisões mais embasadas.

Marinilza Cigolini, da Frutas Cigolini, por exemplo, participou do Qualifica Impacto Regional com o objetivo de aprender a usar as redes sociais para dar mais visibilidade à produção e impulsionar o crescimento da empresa. “Ele me ajudou a vender mais rápido. As frutas chegam da lavoura e já saem direto para o consumidor. As redes sociais ampliaram significativamente nossas vendas”, conta.

Para garantir a segurança dos participantes, todas as informações compartilhadas com os consultores foram tratadas com o mais alto nível de confidencialidade, seguindo rigorosamente as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O Programa Qualifica Impacto Regional integrou as ações do Laboratório de Inovação Social – LIS Softex, criado para gerar impacto real no ecossistema de inovação por meio do fortalecimento de negócios locais, especialmente em contextos periféricos ou com menor acesso a recursos técnicos.

“Ver os empreendedores aplicando na prática os conhecimentos em marketing digital, atendimento e gestão financeira nos mostra que é possível transformar realidades com ações simples e consistentes. Esse é o verdadeiro impacto que buscamos”, destaca Diônes Lima, vice-presidente-executivo da Softex.



Website: https://softex.br/

