Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

BB oferece descontos de até 70% para a compra de imóveis

Seleção reúne mais de 150 bens para leilão e venda direta até 15 de dezembro

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
13/11/2025 10:20

compartilhe

SIGA
x
BB oferece descontos de até 70% para a compra de imóveis
BB oferece descontos de até 70% para a compra de imóveis crédito: DINO

O Banco do Brasil está promovendo campanha de descontos em mais de 150 imóveis disponíveis para leilão e venda direta, com condições especiais para quem deseja adquirir bens urbanos (residenciais ou comerciais). A nova edição da campanha reúne imóveis distribuídos por vários estados, com abatimentos que podem chegar a até 70% sobre o valor de mercado.
 
São duas modalidades de venda, voltadas tanto a quem busca a casa própria quanto a investidores interessados em ampliar seu portfólio:

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

- Desconto progressivo: imóveis com condições competitivas e possibilidade de desconto adicional de até 30%, conforme a quantidade de unidades adquiridas. O primeiro lote dessa modalidade reúne 60 imóveis, com maior número de ofertas em São Paulo, Rio Grande do Norte, Maranhão, Paraíba e Sergipe.

- Aceita BB: modalidade em que o imóvel é ofertado sem valor declarado. O cliente apresenta uma proposta para análise e, após aprovação, o imóvel pode ser considerado arrematado. O primeiro lote inclui 102 imóveis, com destaque para Maranhão, Goiás, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Pará e Rio de Janeiro.

Com imóveis que variam em tipo, localização e faixa de preço, a iniciativa busca atender diferentes perfis de público e estratégias de investimento, possibilitando a aquisição de bens com valores abaixo do mercado.

Novos bens serão disponibilizados ao longo de novembro, e a ação segue até 15 de dezembro. 

Para mais informações, basta acessar www.seuimovelbb.com.br, na opção “Sua Cesta de Imóveis BB”.



Website: http://www.seuimovelbb.com.br

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay