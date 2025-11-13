BB oferece descontos de até 70% para a compra de imóveis

O Banco do Brasil está promovendo campanha de descontos em mais de 150 imóveis disponíveis para leilão e venda direta, com condições especiais para quem deseja adquirir bens urbanos (residenciais ou comerciais). A nova edição da campanha reúne imóveis distribuídos por vários estados, com abatimentos que podem chegar a até 70% sobre o valor de mercado.



São duas modalidades de venda, voltadas tanto a quem busca a casa própria quanto a investidores interessados em ampliar seu portfólio:

- Desconto progressivo: imóveis com condições competitivas e possibilidade de desconto adicional de até 30%, conforme a quantidade de unidades adquiridas. O primeiro lote dessa modalidade reúne 60 imóveis, com maior número de ofertas em São Paulo, Rio Grande do Norte, Maranhão, Paraíba e Sergipe.



- Aceita BB: modalidade em que o imóvel é ofertado sem valor declarado. O cliente apresenta uma proposta para análise e, após aprovação, o imóvel pode ser considerado arrematado. O primeiro lote inclui 102 imóveis, com destaque para Maranhão, Goiás, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Pará e Rio de Janeiro.

Com imóveis que variam em tipo, localização e faixa de preço, a iniciativa busca atender diferentes perfis de público e estratégias de investimento, possibilitando a aquisição de bens com valores abaixo do mercado.

Novos bens serão disponibilizados ao longo de novembro, e a ação segue até 15 de dezembro.

Para mais informações, basta acessar www.seuimovelbb.com.br, na opção “Sua Cesta de Imóveis BB”.