EZVIZ lança a Fechadura Digital com Biometria Y2000 no Brasil, oferecendo mais segurança e praticidade para as casas

SÃO PAULO, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A EZVIZ, líder global em soluções de segurança inteligente, apresenta a Y2000 — uma fechadura digital com biometria que traz mais liberdade, praticidade e proteção para o dia a dia das famílias brasileiras. Compacta, mas poderosa, a Y2000 oferece velocidade, precisão e praticidade incomparáveis, transformando o simples ato de abrir a porta em uma experiência fluida e sem esforço para todos os membros da família.

“As fechaduras e chaves tradicionais não acompanharam o ritmo em que vivemos hoje”, afirma Lorne Shen, Gerente de Produto de Fechaduras Digitais da EZVIZ. “Todos conhecem a sensação de perder as chaves ou ficar em dúvida se a porta foi realmente trancada. A Y2000 acaba com essa preocupação — agora, a sua impressão digital é a sua chave.”

As fechaduras tradicionais costumam trazer algumas frustrações — chaves perdidas, senhas esquecidas ou até mesmo a incerteza se a porta foi devidamente trancada. A Y2000 transforma essa experiência através do seu sistema de desbloqueio por impressão digital, que reconhece usuários autorizados em apenas 0,3 segundos. Cada toque é rápido, preciso e seguro, proporcionando um estilo de vida livre de chaves. Pensando nas diferentes necessidades das famílias, a EZVIZ também oferece métodos alternativos de acesso, como senhas para visitantes, chaves mecânicas para emergências e desbloqueio remoto pelo aplicativo EZVIZ, ideal quando alguém chega em casa antes dos demais. O aplicativo ainda envia alertas instantâneos sempre que a fechadura é utilizada, permitindo que os moradores mantenham total controle e tranquilidade, mesmoàdistância.

Mais do que conveniência, a Y2000 foi projetada para proporcionar tranquilidade duradoura para todos. Sua função de bloqueio automático garante que a porta seja trancada assim que fechada, mesmo se alguém esquecer de fazê-lo. O modo de trava infantil impede aberturas acidentais pelo lado interno, oferecendo segurança extra para crianças e idosos. Em caso de tentativa de violação ou arrombamento, o alarme integrado é acionado imediatamente para alertar os moradores e afastar intrusos. Com bateria de longa duração e avisos de baixa carga, a Y2000 funciona de forma confiável e silenciosa, dia após dia.

Quando conectada a uma câmera EZVIZ, a Y2000 adiciona uma camada extra de segurança em tempo real e se torna parte de um ecossistema inteligente. Assim que a porta é aberta, a câmera gira automaticamente em direçãoàentrada, registrando quem entra ou sai. Pelo aplicativo EZVIZ, é possível visualizar as imagens instantaneamente e, se necessário, gerenciar o acesso remotamente, oferecendo uma experiência completa de proteção e controle.

