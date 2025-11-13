CIIE Transforma Expositores em “Admiradores”

XANGAI, Nov. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A 8ª Exposição Internacional de Importação da China (CIIE) encerrada em 10 de novembro, atraiu inúmeros expositores que se tornaram "admiradores". (Artigo da People's Daily Overseas Edition)

“O desenvolvimento compartilhado pode ser alcançado quando os países trabalham em conjunto”, disse Ysabel Zea, cofundadora da marca peruana “Warmpaca”. Dez anos atrás, o sócio chinês de Ysabel comprou uma boneca de alpaca artesanal no Peru. Isso gerou um pedido "enorme" de 1.000 bonecas que deu inícioàmarca. A Warmpaca participou de todas as sessões da CIIE. Atualmente eles vendem mais de 10.000 unidades por ano. A rede de fornecedores da marca, que teve início com uma oficina caseira, hoje em dia conta com mais de 100 em uma sólida cadeia industrial.

Van Den Hurk, CEO da TheLand, uma empresa de laticínios da Nova Zelândia, participa da CIIE há oito anos consecutivos. A empresa enfrentou um grande desafio logístico para participar da primeira CIIE. Naquela época levava oito dias para o leite fresco ser liberado pela alfândega e isso reduzia a sua vida útil nas prateleiras dos mercados. Graças às políticas de facilitação da CIIE, o tempo de liberação foi reduzido para apenas três dias, aumentando o tão necessário desempenho da empresa. Nos últimos oito anos as vendas de leite fresco da TheLand aumentaram 26 vezes. Este ano, Hurk convidou várias PMEs da Nova Zelândia para participar da CIIE. Com isso, o número de delegações dobrou em relação aos últimos dois anos.

“A CIIE é uma plataforma de integração e intercâmbio. Temos a oportunidade de fazer amigos e encontrar futuros parceiros em potencial”, disse Soeda Takehito, Vice-Presidente da Sony (China) Limited. Ele comentou que a Sony é mais do que uma empresa de eletrônicos. Mais de 60% dos seus negócios provêm de conteúdo de entretenimento: “Além das exposições de produtos, também estamos buscando formas de introduzir a cultura chinesa ao mundo, como a culinária de Sichuan e de Hunan, em programas de televisão.”

María Carolina Angulo, CEO da LÖK Foods, disse que gosta muito da CIIE. O tamanho do estande da empresa se expandiu nos últimos quatro anos, com uma gama de produtos cada vez mais diversificada. Na CIIE Angulo identificou a preferência dos consumidores chineses, e pode desenvolver novos produtos. Os pedidos da China beneficiam mais de 2.000 famílias de agricultores colombianos. Além disso, a demanda do mercado chinês levou a agricultura local a adotar práticas agrícolas ecológicas, aumentando a produção de grãos de cacau de 300 kg para 800 kg por hectare.

People's Daily Overseas Edition

Ms. Jun

junzhuo@huanqiu.com

010-65361101

China

https://www.huanqiu.com/

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/84b2d8e5-6690-40e4-91b2-cf6f787838c6/pt

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9574989)