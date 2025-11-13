Telcoin faz história no sistema bancário dos EUA com aprovação para lançar o primeiro banco regulado de ativos digitais

A Telcoin anunciou hoje a aprovação definitiva de sua licença pelo Departamento de Bancos e Finanças de Nebraska (EUA) para lançar o Telcoin Digital Asset Bank, o primeiro Banco Depositário de Ativos Digitais dos Estados Unidos. A licença posiciona a Telcoin como o primeiro banco verdadeiramente baseado em blockchain, conectando diretamente contas bancárias estadunidenses a stablecoins reguladas de “dinheiro digital”. Seu principal produto, o eUSD, será a primeira stablecoin em blockchain lastreado em dólar emitido por um banco, oferecendo a consumidores e empresas uma forma segura e compatível com a regulação para usar dinheiro digital em pagamentos, remessas e aplicações. Também é a primeira licença bancária a autorizar explicitamente a conexão de consumidores estadunidenses a finanças descentralizadas (DeFi).

O eUSD da Telcoin e outras stablecoins globais de dinheiro digital representam uma evolução do conceito de moeda – programável e interoperável – concebida para transitar de forma fluida entre o sistema financeiro tradicional e as redes blockchain. Diferentemente das stablecoins não regulamentadas, offshore ou emitidos fora do sistema bancário, o eUSD é integralmente lastreado por depósitos em dólar e títulos do Tesouro de curto prazo mantidos em reservas reguladas. A Telcoin acredita que a confiança gerada por ser uma instituição bancária regulada impulsionará tanto a adoção pelo público quanto o interesse institucional necessário para expandir as finanças baseadas em blockchain em larga escala.

“Nossa licença faz história, não apenas para a Telcoin, mas para todo o sistema bancário dos Estados Unidos”, disse Paul Neuner, fundador e CEO da Telcoin. “Estamos provando que um banco pode emitir dinheiro digital em blockchain de forma responsável e em total alinhamento com os reguladores. O eUSD traz a velocidade, a transparência e a acessibilidade do blockchain para o dia a dia financeiro de um modo que qualquer pessoa pode usar.”

A aprovação coincide com a recente promulgação da Lei GENIUS (Guidelines for Electronic National and International Unified Stablecoins), que oferece a tão aguardada diretriz federal sobre stablecoins e ativos digitais. Enquanto outras empresas do setor buscam operar como entidades fiduciárias não depositárias, a Telcoin propõe uma solução para as preocupações sistêmicas levantadas por reguladores federais sobre o risco associado às stablecoins.

“Para nós, a questão não é as stablecoins retirarem dinheiro do sistema bancário, mas sim atualizar a tecnologia do próprio dinheiro, dos pagamentos e do sistema bancário”, explicou Neuner, acrescentando que o meio de transação nativo do banco é um dólar digital regulamentado em blockchain, diretamente vinculado a números de contas estadunidenses. Mais do que um emissor de stablecoins, o banco planeja oferecer produtos de rendimento regulamentados baseados em stablecoins, além de um portfólio de serviços bancários comerciais e de varejo, sujeitosàaprovação regulatória.

O Telcoin Digital Asset Bank também pretende ajudar bancos comunitários de todo o país a se adaptaremànova era tecnológica. “Há quase 5 mil bancos nos Estados Unidos, e apenas os 5% maiores conseguirão lidar com ativos digitais internamente”, afirmou Patrick Gerhart, presidente de Operações Bancárias da Telcoin. “Queremos ajudar os outros 95% a permanecerem relevantes e a se conectarem às finanças baseadas em blockchain de maneira segura e sólida.”

Ao integrar ativos digitais em um arcabouço bancário regulado, o Telcoin Digital Asset Bank conecta a economia blockchain de US$ 4 trilhões ao sistema financeiro tradicional, abrindo caminho para o dinheiro moderno, os mercados de capitais e as finanças da era digital. Esse modelo mostra como o dinheiro digital pode fortalecer os balanços dos bancos comunitários, impulsionar pequenos negócios e modernizar pagamentos em escala, definindo um novo padrão de cooperação entre blockchain e o setor bancário.

“Trabalhamos por anos para chegar a este marco, e agora o Telcoin Digital Asset Bank servirá como exemplo de como conformidade e inovação podem andar juntas para elevar o padrão bancário”, comentou Neuner. “Em escala mundial, a Telcoin mostrará como instituições locais, reguladores nacionais e inovadores internacionais podem colaborar para fazer o dinheiro fluir na velocidade da internet.”

O governador Jim Pillen assinou a licença hoje no Capitólio Estadual de Nebraska, em Lincoln, onde a Lei de Inovação Financeira de Nebraska (NFIA) foi promulgada em 2021. A iniciativa, liderada pelo então presidente da Assembleia Legislativa de Nebraska e atual congressista Mike Flood, lançou as bases para a emissão da licença. O diretor do Departamento de Bancos e Finanças de Nebraska, Kelly Lammers, também teve papel fundamental no desenvolvimento da licença de Banco Depositário de Ativos Digitais, colocando o estado no centro da inovação bancária baseada em blockchain.

SOBRE A TELCOIN

A Telcoin é uma fintech multinacional presente em 171 países, que está revolucionando as finanças globais ao unir tecnologia blockchain, telecomunicações e serviços bancários. O Telcoin Digital Asset Bank é um Banco Depositário de Ativos Digitais em processo de constituição sob licença do Departamento de Bancos e Finanças de Nebraska (EUA) e será o emissor do eUSD, a primeira stablecoin regulada e emitida por um banco estadunidense. A Telcoin oferece mundialmente pagamentos e serviços bancários seguros e autogeridos em blockchain, baseados em uma infraestrutura financeira descentralizada própria. Essa abordagem, que prioriza a conformidade e a estrutura bancária, aproveita o poder do blockchain para redefinir como o mundo interage com o dinheiro na internet. Saiba mais em www.telco.in.

