Rigaku Holdings publica Relatório Integrado de 2025

A Rigaku Holdings Corporation (sede: Akishima, Tóquio; diretor executivo: Jun Kawakami; doravante "Rigaku") divulgou seu primeiro Relatório Integrado de 2025 (doravante denominado "Relatório") no site da Rigaku. O Relatório serve como meio de comunicação integrada com todas as partes interessadas.

O Relatório proporciona uma visão geral dos investimentos, inovações tecnológicas, atividades comerciais e estratégia de crescimento internacional da Rigaku. Também apresenta o desempenho financeiro e não financeiro da Rigaku para o ano fiscal que finaliza em 31 de dezembro de 2024. A Rigaku convida os leitores a explorarem o Relatório para conhecerem suas contribuições ao avanço tecnológico mundial mediante soluções de difração de raios X. A Rigaku continua se esforçando para se tornar uma "Empresa de Tecnologia Global Única".

O Relatório completo pode ser encontrado em: https://rigaku-holdings.com/english/ir/reports/

Comentário do Diretor Executivo Jun Kawakami Lançamos este Relatório motivados pelo grande desejo de aprofundar a compreensão das partes interessadas sobre a verdadeira identidade da Rigaku como empresa. Este Relatório visa apresentar o portfólio de tecnologias avançadas da Rigaku, fundamentadas na ciência de raios X, junto com a cultura corporativa, os valores e a visão clara que as mantêm. Esperamos que, ao ler sobre os desafios que os funcionários da Rigaku enfrentam diariamente, as partes interessadas obtenham uma compreensão abrangente da empresa.

Sobre o Rigaku Group

Desde a sua fundação em 1951, os profissionais de engenharia do grupo Rigaku vêm se dedicando a beneficiar a sociedade com tecnologias de ponta, incluindo notavelmente suas principais áreas de análise térmica e de raios X. Com presença de mercado em 136 países e regiões, e cerca de 2.000 funcionários em 9 operações internacionais, a Rigaku é parceira de soluções na indústria e em institutos de análise de pesquisa. Nossa taxa de vendas no exterior alcançou cerca de 70%, mantendo uma participação de mercado excepcionalmente alta no Japão. Junto com nossos clientes, continuamos nos desenvolvendo e crescendo. À medida que as aplicações se expandem de semicondutores, materiais eletrônicos, baterias, meio ambiente, recursos, energia e ciências da vida para outros campos de alta tecnologia, a Rigaku realiza inovações "Para Melhorar Nosso Mundo Impulsionando Novas Perspectivas". Para mais detalhes, acesse rigaku-holdings.com/english

