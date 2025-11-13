ThreatDown lança Programa de Parceiros Nexus, reforçando seu compromisso com canais como prioridade

A ThreatDown, unidade de negócios corporativa da Malwarebytes, anunciou hoje o lançamento do Programa de Parceiros Nexus, uma iniciativa abrangente que coloca os parceiros no centro, ao intensificar a cooperação e criar novas oportunidades de crescimento para sua rede mundial de parceiros. O programa alinha incentivos, simplifica a capacitação e reforça a cooperação para garantir que cada revendedor tenha os recursos e o suporte necessários para oferecer resultados de segurança mais inteligentes e sólidos a seus clientes.

"Na ThreatDown, priorizar os canais significa colocar nossos parceiros no centro de tudo o que fazemos", disse Kendra Krause, Diretora Geral da ThreatDown. "O Programa de Parceiros Nexus reflete esta crença, sendo que foi desenvolvido para equipar os parceiros com as ferramentas necessárias para terem sucesso em um mercado de segurança cibernética em rápida evolução. Quando nossos parceiros vencem, nós vencemos."

Disponível a nível mundial, o programa oferece descontos competitivos, proteção de receita, recursos de marketing e suporte técnico. Unificado sob uma estrutura exclusiva que prioriza a simplicidade e o crescimento sustentável, o Programa de Parceiros Nexus dá aos parceiros acesso a equipes de capacitação dedicadas, com foco em treinamento, certificação e planejamento conjunto de negócios para ajudá-los a escalar com eficiência.

"A ThreatDown é uma parceira estratégica para nós, que fornece suporte completo de marketing e vendas ao longo de todo o ciclo de vida do cliente", disse Karen Greer, Diretor Executivo da Secure Content Technologies. "Eles facilitam a realização de negócios juntos, e, juntos, formamos uma frente unida para oferecer proteção e suporte de qualidade."

O lançamento do Programa de Parceiros Nexus está baseado em um ano de forte impulso em canais para a ThreatDown, incluindo a designação de Kendra Krause no início deste ano, como Diretora Geral da ThreatDown, para liderar a próxima fase de crescimento da empresa, impulsionada por canais. Além disto, a ThreatDown tem avançado em sua missão de priorizar canais através de iniciativas como o teste de autoatendimento da plataforma de gerenciamento OneView para MSPs, o Programa de Certificação Técnica e de Vendas para Parceiros e novas alianças estratégicas com a Bakotech, CMS Distribution, Onecom, SuperOps e TeamViewer.

O Programa de Parceiros Nexus já está disponível. Os parceiros podem obter mais informações ou fazer parte do programa em https://www.threatdown.com/partner-program/partner-reseller/.

Sobre a ThreatDown

A ThreatDown, unidade de negócios corporativa da Malwarebytes, é líder em simplicidade para segurança de terminais. Impulsionada por pesquisas de ameaças de classe mundial, mecanismos de IA proprietários e um histórico de eliminação de ameaças que outros não detectam, a ThreatDown é reconhecida pela MRG Effitas, AVLab Cybersecurity Foundation e G2 como líder em detecção e resposta a ameaças. Nossas soluções poderosas, eficientes e fáceis de usar protegem pessoas, dispositivos e dados em minutos. A empresa tem sede na Califórnia e possui escritórios em todo o mundo.

