Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

A confiabilidade das companhias aéreas internacionais melhorou em outubro, impulsionada pela região Ásia-Pacífico, enquanto a América do Norte enfrenta pressões operacionais, segundo análise da Cirium

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
13/11/2025 00:23

compartilhe

SIGA

A Cirium, a fonte mais confiável do mundo em análises de aviação, publicou seu Relatório de Desempenho de Pontualidade (OTP) de outubro de 2025, abrangendo mais de 370.000 voos com 99,8% de cobertura mundial. Os dados indicam uma redução de 26% nos cancelamentos internacionais em comparação a setembro, refletindo uma maior estabilidade operacional em toda a rede de aviação comercial. Os resultados também enfatizam dinâmicas regionais distintas que moldam o desempenho das companhias aéreas ao redor do mundo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As companhias aéreas da região Ásia-Pacífico lideraram a recuperação, reduzindo os cancelamentos de voos em 43%,àmedida que empresas aéreas do Japão, Coreia do Sul e Filipinas intensificaram o desempenho e a capacidade de suas redes. Cabe destacar que os aeroportos com melhor desempenho do mundo em outubro - Harbin Taiping e Changchun Longjia, na China, e o Aeroporto Internacional de Kaohsiung, em Taiwan - estavam todos localizados na região, o que ressalta seus contínuos ganhos operacionais e o firme impulso de recuperação.

As operações na América do Norte apresentaram maior pressão operacional, com um aumento de cerca de 12,6% nos cancelamentos de voos em relação ao mês anterior. Este incremento reflete as contínuas limitações de gestão do tráfego aéreo, a escassez de pessoal e a variabilidade meteorológica local, que continuaram colocandoàprova a resiliência da malha aérea nos EUA e no Canadá. Apesar destes desafios, a WestJet liderou a classificação de desempenho de pontualidade na região, seguida pela Delta Air Lines e pela Air Canada, marcando a primeira vez em meses que ambas as companhias aéreas canadenses se situam entre as três primeiras, o que revela uma crescente consistência operacional.

A Cirium continua monitorando o impacto dos fatores em constante evolução na América do Norte, incluindo a paralisação parcial do governo dos EUA, que já está afetando as operações de voo até novembro. Para se manter informado sobre os problemas e receber atualizações imediatas, entre em contato com media@cirium.com.

Companhias aéreas e aeroportos com melhor desempenho em outubro de 2025:

  • A companhia aérea líder mundial: Aeromexico - 91,76% de chegadas no horário
  • Companhias aéreas líderes regionais:
    • Philippine Airlines (Ásia-Pacífico, 86,37%), WestJet (América do Norte, 84,66%), SAS (Europa, 84,43%), Aeromexico (América Latina, 91,76%), Royal Jordanian (Oriente Médio e África, 95,51%)
  • Aeroportos com melhor desempenho:
    • Aeroporto Internacional de Harbin Taiping (Ásia-Pacífico, 95,74%), Aeroporto Internacional de Changchun Longjia (Ásia-Pacífico, 95,91%) e Aeroporto Internacional de Kaohsiung (Ásia-Pacífico, 94,22%).

"Os resultados de outubro evidenciam um progresso significativo na confiabilidade operacional a nível mundial, mesmo com as tendências regionais persistindo em divergir", disse Mike Malik, Diretor de Marketing da Cirium. "A região Ásia-Pacífico se mantém em trajetória ascendente, com as companhias aéreas e os principais aeroportos chineses melhorando de modo constante o desempenho de pontualidade. Na América do Norte, as companhias aéreas canadenses voltaram a se destacar, demonstrando que operações disciplinadas e a tomada de decisões com base em dados podem sustentar a confiabilidade, mesmo sob pressão. As análises da Cirium continuam ressaltando onde a excelência em desempenho realmente lidera o setor."

O relatório completo de desempenho de pontualidade de outubro de 2025, incluindo classificações detalhadas e análises regionais, está disponível em Cirium.com.

Para receber relatórios futuros de desempenho de pontualidade, que estão sob embargo, inscreva-se para obter acesso antecipado aqui.

Sobre a Cirium

Cirium® é a fonte mais confiável do mundo em análises de aviação. A empresa oferece dados consistentes e análises de ponta para capacitar uma ampla gama de participantes do setor. Ela proporciona a companhias aéreas, aeroportos, empresas de viagens, fabricantes de aeronaves e entidades financeiras a clareza e a inteligência necessárias para otimizar suas operações, tomar decisões com informação e acelerar o crescimento da receita. O programa de desempenho de pontualidade da Cirium se revela como a referência definitiva do setor, ao propiciar a medida mais precisa e amplamente fidedigna da confiabilidade operacional de companhias aéreas e aeroportos.

A Cirium® faz parte da LexisNexis® Risk Solutions, uma empresa da RELX, que fornece ferramentas analíticas e de decisão baseadas em informações para clientes profissionais e empresariais. As ações da RELX PLC são negociadas nas Bolsas de Valores de Londres, Amsterdã e Nova York a partir dos seguintes símbolos: Londres: REL; Amsterdã: REN; Nova York: RELX.

Para mais informações, siga a Cirium® no LinkedIn ou acesse cirium.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

media@cirium.com


Fonte: BUSINESS WIRE

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay