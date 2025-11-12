NetApp reconhecida como vencedora do prêmio 2025 Microsoft Americas Partner na categoria SDC Canadá

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura de dados inteligente, anunciou hoje que conquistou o prêmio Parceiro do Ano de 2025 na categoria Empresa de Desenvolvimento de Software (SDC) do Canadá. A empresa obteve reconhecimento junto a um seleto grupo de parceiros da Microsoft por demonstrar inovação e fornecer com sucesso soluções para clientes utilizando as tecnologias da Microsoft.

“Estamos convencidos de que sermos reconhecidos pela Microsoft como Parceiro do Ano de 2025 nas Américas, na categoria SDC Canadá, é uma validação significativa da nossa inovação inigualável e do impacto que geramos para os nossos clientes em vários setores”, declarou Pravjit Tiwana, vice-presidente sênior e gerente geral de armazenamento e serviços na nuvem da NetApp. “Somos a única empresa de armazenamento que se integra nativamente ao Microsoft Azure como um serviço autônomo, uma distinção que enfatiza a intensidade da nossa parceria. Juntos, não só auxiliamos os clientes na modernização de suas cargas de trabalho em larga escala, mas também estamos construindo a base para a era da inteligência artificial.”

O prêmio Microsoft Americas Partner of the Year é concedido aos parceiros da Microsoft que desenvolveram e disponibilizaram soluções, serviços e dispositivos excepcionais baseados em tecnologias da Microsoft no último ano. As seleções dos prêmios são categorizadas, com os homenageados sendo escolhidos entre mais de 2.000 indicações recebidas. A NetApp foi reconhecida por oferecer soluções e serviços excepcionais na categoria SDC para a região canadense.

A parceria de décadas entre a NetApp e a Microsoft combina os pontos fortes de cada empresa para oferecer soluções inovadoras aos nossos clientes em comum, visando:

Capacitar a inovação orientada por dados: ative cargas de trabalho essenciais e de IA em uma base de dados inteligente, desenvolvida para proporcionar desempenho, proteção e eficiência em qualquer cenário.

Para saber mais sobre as soluções NetApp para Microsoft Azure, visite o estande da NetApp nº 1936 no Microsoft Ignite em São Francisco, de 18 a 21 de novembro de 2025.

Sobre a NetApp

Há mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a navegar pelas transformações tecnológicas – desde o surgimento do armazenamento corporativo até a era inteligente impulsionada por dados e inteligência artificial (IA). Hoje, a NetApp é a empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, ajudando seus clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No centro dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp – uma base unificada, inteligente e em nível corporativo que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Desenvolvida sobre o poder comprovado do NetApp ONTAP, o software e sistema operacional de gerenciamento de dados líder de mercado, e aprimorada por automação por meio do AI Data Engine e do AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Projetada de forma desagregada, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas modernizem-se mais rapidamente, escalem de forma eficiente e inovem sem dependência de fornecedor (lock-in). Como a única plataforma de armazenamento corporativo incorporada nativamente às maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar, com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos – prontos para se defender contra ameaças, impulsionar a IA e gerar as próximas inovações. Por isso, as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem competitiva.

Saiba mais em www.netapp.com ou siga-nos no X, LinkedIn, Facebook e Instagram.

NETAPP, o logotipo da NETAPP e as marcas relacionadas em www.netapp.com/TM são marcas registradas da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

