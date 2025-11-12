Ranking aponta os carros com seguro mais barato em 2025

Em meio à retomada da concorrência entre seguradoras e ao avanço das plataformas digitais, o mercado de seguros automotivos no Brasil manteve estabilidade em 2025, com tendência de leve redução nos preços médios para veículos compactos.



Segundo levantamento interno conduzido pelas equipes técnicas dos portais SeguroAuto.org, Smartia.com.br e Economize.com.br, o avanço das cotações digitais e o aumento da competição entre seguradoras estão entre os fatores associados à oferta de apólices com valores mais acessíveis.

A análise considerou perfis variados de motoristas, incluindo condutores entre 30 e 40 anos, residentes em capitais, com veículos de uso pessoal e histórico de direção seguro. Segundo o levantamento realizado, os modelos compactos como Renault Kwid, Fiat Argo, Chevrolet Onix, Hyundai HB20 e Toyota Corolla registraram, em 2025, alguns dos menores valores médios de seguro entre os veículos vendidos no Brasil.

Segundo Claudio Royo, diretor técnico da Economize, “a combinação entre menor índice de sinistros, uso de tecnologias de segurança e perfil de baixo risco tem mantido as apólices desses modelos com valores mais competitivos”.

De acordo com estudos da Superintendência de Seguros Privados (Susep), o valor do prêmio do seguro é definido conforme o risco ao qual o bem segurado está exposto, levando em consideração dados fornecidos sobre o veículo, o segurado e o condutor. Elementos como o local onde o automóvel é mantido, o perfil do motorista e as características de uso influenciam diretamente o custo final do seguro. Além disso, medidas preventivas, como manter o veículo em garagem fechada e instalar dispositivos de rastreamento, podem reduzir o risco e, consequentemente, o valor pago pelo segurado.

A digitalização das cotações e o uso de plataformas online de comparação têm transformado o processo de contratação de seguros no país. De acordo com informações da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), essas ferramentas possibilitam que os consumidores consultem e comparem coberturas e condições oferecidas por diferentes seguradoras. Isso aumenta a transparência e fortalece a concorrência no mercado.

De acordo com Bruno Santiago, responsável pela supervisão técnica da Smartia, “a tendência é que o preço médio se mantenha estável, acompanhando a expansão das ferramentas digitais e o maior acesso à informação”.

Segundo as análises internas dos portais participantes, o mercado de seguros tende a permanecer competitivo em 2026, com possíveis ajustes apenas em regiões que apresentam maior índice de sinistros.

As plataformas participantes observaram maior procura por seguros personalizados em 2025, especialmente por planos com franquias ajustáveis e coberturas sob demanda. Segundo especialistas do setor, esse movimento está relacionado às novas demandas de transparência e acessibilidade dos consumidores.

De maneira geral, o processo de digitalização e personalização dos serviços tem sido apontado por analistas e profissionais da área como um dos principais vetores de mudança estrutural no mercado de seguros brasileiro.