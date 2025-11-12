InterSystems lança Assistente de IA HealthShare para otimizar a recuperação de dados e o compromisso clínico com inteligência conversacional

InterSystems, provedora de tecnologia de dados criativa, que viabiliza mais de 1 bilhão de registros de saúde a nível mundial, anunciou hoje o lançamento do Assistente de IA HealthShare, uma nova capacidade de IA generativa criada para auxiliar médicos, gestores de casos e administradores no acesso e compreensão de informações do paciente de modo mais rápido e intuitivo.

Construído sobre a base confiável do InterSystems HealthShare Unified Care Record (UCR), o Assistente de IA HealthShare apresenta uma interface conversacional que permite aos usuários consultar, resumir e navegar com segurança por registros de saúde longitudinais complexos usando comandos de linguagem natural. O Assistente de IA consulta registros de milhares de fontes de dados clínicos diversas e utiliza IA generativa para revelar informações relevantes e apresentá-las com uso de formatos padrão do setor, oferecendo aos usuários acesso mais rápido e intuitivo a dados completos do paciente e percepções importantes.

Algumas das principais funcionalidades do Assistente de IA HealthShare incluem:

Interface de bate-papo conversacional - Permite aos usuários fazer perguntas clínicas ou solicitar resumos de pacientes em linguagem simples, ao fornecer informações concisas e contextualizadas de modo instantâneo.

Permite aos usuários fazer perguntas clínicas ou solicitar resumos de pacientes em linguagem simples, ao fornecer informações concisas e contextualizadas de modo instantâneo. Instruções pré-definidas e personalizadas - Provê sugestões iniciais clinicamente selecionadas e permite que as organizações criem configurações personalizadas baseadas em funções.

Provê sugestões iniciais clinicamente selecionadas e permite que as organizações criem configurações personalizadas baseadas em funções. Rastreabilidade da origem - Conecta cada resposta gerada por IAàsua fonte de registro verificada, promovendo transparência e confiança clínica.

Conecta cada resposta gerada por IAàsua fonte de registro verificada, promovendo transparência e confiança clínica. Integração perfeita - Atua dentro do aplicativo HealthShare Clinical Viewer and Navigation, mantendo o assistente incorporado ao fluxo de trabalho natural do usuário.

Atua dentro do aplicativo HealthShare Clinical Viewer and Navigation, mantendo o assistente incorporado ao fluxo de trabalho natural do usuário. Governança abrangente - Implementa perfis de dados configuráveis, controles de acesso baseados em funções e rastreamento completo de auditoria para dar suporte ao uso seguro e responsável da IA.

"A IA na área da saúde deve estar fundamentada na confiança, interoperabilidade e dados confiáveis", disse Don Woodlock, Chefe de Soluções Globais de Saúde da InterSystems. "Com o Assistente de IA HealthShare, oferecemos aos profissionais de saúde uma forma mais rápida e segura de acessar as informações de que precisam, diretamente de seus fluxos de trabalho existentes. Trata-se de reduzir a carga cognitiva, melhorar a eficiência e permitir que os médicos tenham foco no cuidado com os pacientes."

Os programas piloto do Assistente de IA HealthShare demonstraram ganhos significativos em eficiência e satisfação do usuário. Um estudo de usabilidade realizado com a Healthix, uma das maiores redes de troca de informações de saúde pública dos EUA, mostrou que o Assistente de IA aprimorou quantitativamente o fluxo de trabalho dos médicos, reduziu o tempo gasto na revisão de registros e revelou informações úteis e processáveis.

"Coletar informações de mais de 9.000 instalações para mais de 21 milhões de pacientes gera uma enorme quantidade de dados", disse Todd Rogow, Diretor Executivo da Healthix. "Com o Assistente de IA HealthShare, nossos usuários clínicos agora possuem uma ferramenta para obter um resumo instantâneo e clinicamente validado, extraído de anos de registros, o que propicia uma visão holística do histórico médico do paciente no momento do atendimento."

O Assistente de IA HealthShare é parte do conjunto mais amplo de soluções HealthShare da InterSystems, que impulsiona a interoperabilidade de dados e o cuidado conectado em mais de 80 países. O novo recurso de IA já está disponível aos usuários do HealthShare nas regiões atendidas.

Para mais informações, acesse www.InterSystems.com/HealthShare.

Sobre a InterSystems

A InterSystems, provedora inovadora de tecnologia de dados, oferece uma base unificada para aplicações de última geração a clientes dos setores de saúde, finanças, fabricação e cadeia de fornecimento em mais de 80 países. Nossas plataformas de dados solucionam problemas de interoperabilidade, velocidade e escalabilidade para grandes organizações internacionais, ao liberar o poder dos dados e permitir que as pessoas percebam os mesmos de forma inovadora. Fundada em 1978, a InterSystems tem um compromisso com a excelência, através do suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, para clientes e parceiros ao redor do mundo. Com sede em Boston, Massachusetts, a InterSystems é uma empresa privada com 38 escritórios em 28 países. Para mais informações, acesse InterSystems.com.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251112271357/pt/

Contato de Relações Públicas da InterSystems:

Zach Keating

pr@intersystems.com

617.551.5158