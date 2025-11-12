Senac e Tecban capacitam empreendedoras em Paragominas

Em parceria com o Senac Pará, a Tecban, empresa de soluções que integram o físico e o digital para tornar o ecossistema financeiro do país mais eficiente e inclusivo, está oferecendo, em Paragominas (PA), o curso “Planejamento Financeiro para o Comércio”, voltado a pessoas que atuam no comércio local. A capacitação teve início nesta semana e tem como objetivo incentivar a qualificação profissional e apoiar o desenvolvimento econômico da região.

Ministrado pelo Senac, o curso aborda temas essenciais como identificação de oportunidades de negócio, gestão e inovação no comércio, relacionamento com clientes e planejamento estratégico. A expectativa é que as pessoas participantes saiam mais preparadas para enfrentar desafios, tomar decisões com mais segurança e impulsionar o crescimento de seus empreendimentos.

A Tecban é a primeira empresa a patrocinar esse curso, unindo os temas de empreendedorismo social, planejamento e educação financeira para fortalecer a economia local em Paragominas. A iniciativa reforça o compromisso da empresa em apoiar o desenvolvimento de comunidades por meio do conhecimento e da geração de oportunidades, especialmente em regiões em que o empreendedorismo é um dos principais motores da renda familiar.

“Acreditamos que falar de tecnologia, planejamento financeiro e de futuro é, acima de tudo, falar de pessoas. Apoiar a formação de empreendedores locais, especialmente mulheres, é uma forma concreta de gerar impacto positivo e promover o desenvolvimento sustentável. Temos orgulho de ser a primeira empresa a patrocinar essa iniciativa”, afirma Marina Bertollucci, superintendente executiva de Pessoas e ESG da Tecban.

Entre os participantes, 70% da turma é composta por mulheres empreendedoras, que buscam aprimorar a gestão de seus negócios e ampliar as oportunidades de geração de renda. A presença feminina majoritária reforça o papel das mulheres no fortalecimento do comércio e na dinamização da economia local.

A capacitação também está alinhada à estratégia de expansão do mini Banco24Horas, solução da Tecban voltada aos varejistas, que vem ganhando força no Pará. A proposta é que a presença da empresa no estado vá além da oferta de tecnologia, contribuindo para a qualificação de empreendedores e o desenvolvimento de pequenos negócios.

Atendimento à imprensa Tecban: tecban@inpresspni.com.br

Ana Paula Vieira – (11) 9 5711-9588

Kennya Gava – (27) 9 9986-6147

Lara Paulon - (11) 9 8807-7961

Juliano Capato – (11) 9 9260-5446