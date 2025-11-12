IaBoi leva inteligência artificial ao campo via WhatsApp

Com um rebanho bovino estimado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em mais de 238 milhões de animais, o Brasil tem, na pecuária, uma das suas principais atividades econômicas. Em meio ao avanço tecnológico, soluções como a IaBoi têm surgido com o propósito de facilitar a rotina do produtor.

Como o próprio nome diz, a IaBoi usa inteligência artificial (IA) via WhatsApp, sem necessidade de baixar outro aplicativo. O produtor abre a conversa, fala ou digita e a IA registra, organiza e transforma o que foi dito ou escrito em informações estruturadas, indicadores e dados.

Entre as principais funcionalidades da solução, estão o registro imediato de eventos (nascimentos, mortes, compras, vendas, transferências e pesagens de gado), histórico detalhado por animal, lote ou pasto, consolidação automática de dados para indicadores de produtividade e relatórios e alertas em tempo real no celular.

O pecuarista e economista Oberdan Ermita é o idealizador da IaBoi. Ele explica que a solução usa uma linguagem simples e próxima da realidade do campo, não exigindo conhecimento técnico do usuário. Além de compilar informações, a IA fornece explicações que ajudam a tomar decisões.

“Enquanto os grandes tinham acesso a softwares complexos e caros, a IaBoi nasceu com foco no pequeno e médio produtor. A característica principal é que ela funciona diretamente no WhatsApp, ferramenta que já está na mão de praticamente todos os pecuaristas. Isso reduz drasticamente a barreira de aprendizado e evita a necessidade de treinamentos ou computadores. A gestão passa a ser tão simples quanto mandar uma mensagem, mas com a força da IA por trás”, diz o idealizador da IaBoi.

Ermita afirma que a solução surgiu a partir da sua própria vivência no campo. Ele registrava os dados do gado em um computador simples, e um funcionário perguntou quanto custava aquele equipamento e o que exatamente estava sendo feito ali.

Ao perceber a complexidade e o esforço para manter controles básicos de rebanho, ficou evidente que a gestão não era algo acessível ou prático. Na sua visão, essa cena mostrou a distância entre a realidade do campo e as ferramentas disponíveis. “Foi daí que nasceu a ideia: criar uma solução tão fácil quanto mandar uma mensagem no WhatsApp, mas capaz de organizar e transformar os registros em informações inteligentes”, revela ele.

O pecuarista é enfático ao dizer que a IA não substitui o papel do profissional do campo. Seu objetivo é funcionar como um apoio para que veterinários, zootecnistas e técnicos tenham dados confiáveis em mãos e o produtor possa tomar decisões mais seguras em conjunto, esclarece Ermita.

Para Keynes Fernandes, cofundador e desenvolvedor da IaBoi e especialista em Inteligência Artificial aplicada a negócios, “com dados em tempo real, os produtores podem tomar decisões melhores, reduzir perdas, aumentar a eficiência e garantir rastreabilidade — exigência cada vez maior do mercado. Isso fortalece a competitividade do setor, inclusive para exportação”.

Ermita lembra que, em setembro, o Brasil bateu recorde de carne bovina vendida ao exterior. Foram exportadas 352 mil toneladas, aumento de 31,1% em relação ao mesmo mês de 2024, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) compilados pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec).

Em relação ao futuro, a startup já tem planos para tornar a tecnologia mais completa. “Os próximos passos da IaBoi estão em evoluir dentro da mesma linha de simplicidade: tudo pelo WhatsApp, sem depender de equipamentos extras. A plataforma vai incorporar indicadores zootécnicos mais avançados, ferramentas para apoiar o manejo nutricional e suplementação, e análises que ajudem o produtor a aumentar a produtividade de forma prática. A ideia é clara: só com dados confiáveis é possível tomar decisões assertivas, e a IaBoi quer garantir isso sem complicar a rotina do campo”, finaliza Fernandes.

Para saber mais, basta acessar o site da IaBoi: https://iaboi.com.br/