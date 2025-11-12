Treinamentos contínuos reduzem custos nas frotas

A segurança no transporte corporativo permanece como um dos principais desafios para empresas com operações de frota no Brasil. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet), nove das dez principais causas de acidentes de trânsito têm origem em falhas humanas, o que evidencia a importância de ações preventivas voltadas ao comportamento dos condutores. Além dos impactos sociais, os sinistros geram custos significativos às organizações, com despesas relacionadas a seguros, indenizações, manutenção e afastamentos de profissionais.

Segundo estimativa da Confederação Nacional do Transporte (CNT), as ocorrências em rodovias brasileiras causaram prejuízos de R$12 bilhões em 2022, considerando danos materiais e gastos médicos. Nesse contexto, os treinamentos contínuos de motoristas ganham destaque como estratégia para mitigar riscos e fortalecer a cultura de segurança, reduzindo também custos operacionais e emissões associadas ao consumo de combustível.

A implementação de programas permanentes de capacitação permite a revisão constante de práticas de direção, reforçando condutas seguras e identificando padrões de risco antes que eles resultem em incidentes. Além de atender às exigências regulatórias, esses treinamentos oferecem às empresas a oportunidade de alinhar suas operações a metas de sustentabilidade e governança corporativa, especialmente entre aquelas comprometidas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) e com o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans).

Casos recentes comprovam o retorno desse tipo de investimento, com grandes empresas apresentando resultados como redução de 7,5% no consumo de combustível após estruturação de programa de capacitação contínua. Esses resultados demonstram como o desenvolvimento constante dos condutores pode gerar benefícios tangíveis para a seguridade e para o desempenho financeiro das frotas.

“A ausência de dados estruturados sobre o desempenho dos motoristas é um dos principais entraves enfrentados por gestores de frota e profissionais de segurança”, diz Gabriel Biazzi, especialista em Educação para Mobilidade da Younder. “Embora muitas empresas realizem treinamentos periódicos, nem sempre conseguem avaliar sua eficácia ou identificar quais motoristas necessitam de acompanhamento adicional”. O uso de tecnologias educacionais e plataformas integradas tem permitido reverter esse cenário, oferecendo métricas detalhadas de desempenho e promovendo ciclos de aprendizado personalizados, com foco na redução de falhas recorrentes.

Ainda de acordo com Gabriel Biazzi, o treinamento contínuo deve ser entendido como parte de uma estratégia de longo prazo voltada à mitigação de riscos e à eficiência operacional. “O treinamento e a cultura de segurança são pilares fundamentais para a otimização da performance e a prevenção de incidentes. A aplicação de metodologias pedagógicas avançadas e a atualização constante de protocolos de segurança asseguram que os motoristas não apenas cumpram as normas, mas também adotem uma postura proativa diante dos riscos”, explica.

A integração entre capacitação prática, análise de dados e acompanhamento individualizado cria um ciclo de melhoria contínua, no qual as empresas conseguem alinhar indicadores de desempenho com metas de SSMA. Segundo Biazzi, “essa abordagem representa um avanço na gestão de riscos corporativos, garantindo maior previsibilidade operacional e reforçando a conformidade com padrões de governança e responsabilidade social”.

A consolidação de uma cultura de segurança baseada em aprendizado permanente e em evidências concretas contribui para a redução de gastos, a retenção de motoristas e o fortalecimento da imagem institucional. “Assim, os treinamentos contínuos deixam de ser apenas uma obrigação legal e passam a ser reconhecidos como um investimento estratégico na sustentabilidade das operações de transporte”, completa Gabriel Biazzi.