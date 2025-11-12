Livro oferece guia de liderança e gestão para área da saúde

O cirurgião-dentista, mestre e doutor em Odontologia Dr. Rogério Mengarda acaba de lançar o livro “Liderança Clínica Estratégica: como médicos e dentistas podem gerir com excelência, propósito e resultados sustentáveis”. A obra oferece um guia de liderança e gestão para profissionais da saúde, integrando conceitos modernos de administração, estratégia, cultura organizacional, marketing ético, finanças e inovação tecnológica ao contexto real de clínicas e consultórios.

Inspirado em princípios da saúde baseado em valor (Value-Based Health Care), a obra revela como alinhar excelência clínica, sustentabilidade econômica e propósito, a fim de transformar a prática individual em uma organização de alto desempenho.

Com linguagem direta e exemplos práticos, o leitor pode encontrar caminhos para redesenhar processos com foco em desfechos clínicos, experiência do paciente e engajamento de equipes. Além disso, o livro busca explicar como planejar estrategicamente e tomar decisões baseadas em dados, posicionar a clínica de forma ética e diferenciada no mercado e crescer de modo sustentável e coerente com seus valores.

O título tem como público-alvo profissionais e empreendedores que atuam nas áreas da saúde e gestão, o que inclui dentistas, médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, enfermeiros e gestores de clínicas e consultórios, além de profissionais da área administrativa e empreendedores da saúde que desejam aprimorar a gestão de seus negócios.

O livro também se destina a professores, estudantes de pós-graduação e consultores interessados em liderança clínica, estratégia, cultura organizacional e saúde baseada em valor. “Liderança Clínica Estratégica é voltado a quem busca unir excelência assistencial, visão estratégica e sustentabilidade empresarial no contexto da prática clínica moderna”, descreve Mengarda, que também é autor do livro “Método dos Elementos Finitos em Implantes Dentários”.

Além de autor, o Dr. Rogério Mengarda (CRO 16544 RS) possui MBA em Gestão de Clínicas e Hospitais, é diretor Clínico da OdontoMengarda e CEO da SmileSenior. O profissional possui formação executiva pela Harvard Business School nos programas Owner/President Management e Value-Based Health Care Delivery.

Vivências no sistema de saúde inspiram a escrita

Segundo o Dr. Rogério Mengarda, o livro nasceu a partir de sua vivência prática e acadêmica na intersecção entre odontologia, gestão e liderança. Ele conta que, ao longo de mais de duas décadas de atuação clínica e empresarial, percebeu que muitos profissionais da saúde — embora tecnicamente brilhantes — enfrentavam dificuldades para conduzir suas clínicas como organizações sólidas, éticas e sustentáveis.

“A partir dessa constatação, surgiu o propósito de criar uma obra que pudesse unir experiência de mercado, fundamentos de gestão moderna e princípios da saúde baseada em valor, com foco em oferecer um guia acessível e estratégico para médicos e dentistas que desejam prosperar com propósito”, afirma o autor.

O diretor Clínico da OdontoMengarda revela que o projeto amadureceu ao longo de anos de estudo e imersão internacional, sobretudo durante sua formação acadêmica na Harvard Business School.



“Essas experiências reforçaram a convicção de que a excelência clínica só se torna completa quando acompanhada de liderança, cultura organizacional forte e foco em desfechos reais para o paciente “, explica.

Para o autor, o livro representa a consolidação de uma jornada pessoal e profissional dedicada a transformar a forma como os profissionais da saúde lideram suas equipes, planejam seus negócios e entregam valor à sociedade.



“É uma obra que combina método, reflexão e inspiração — um chamado à ação para que o profissional da saúde assuma o papel de CEO da própria clínica”, articula.

Perspectivas da profissão

O Sistema Conselhos de Odontologia possui 449 mil cirurgiões-dentistas inscritos em todo país, segundo estatísticas do Conselho Federal de Odontologia (CFO). O número de médicos está próximo de 600 mil, entre especialistas (353.287) e generalistas (244.141), segundo estimativa publicada pelo Ministério da Saúde.

Na visão do CEO da SmileSenior, o livro também traz à tona um convite para refletir sobre o futuro da odontologia e da medicina sob a ótica da gestão e da liderança.



“Estamos diante de uma mudança profunda de paradigma, em que o foco deixa de ser o volume de atendimentos e passa a ser o valor gerado para o paciente”, diz.

Esse movimento, conhecido como Value-Based Health Care, vem redefinindo a forma como os atuantes da área da saúde medem resultados, estruturam equipes e geram recursos. “Clínicas e hospitais do futuro serão avaliados não apenas pelo que fazem, mas pelos desfechos clínicos e experiências que entregam”, afirma.

Para Mengarda, outra tendência é o fortalecimento da liderança clínica estratégica — com profissionais da saúde assumindo o papel de líderes, com competências em gestão, comunicação, finanças e tecnologia.



“O modelo do ‘bom clínico que administra no improviso’ está ficando para trás: o futuro exige líderes preparados, com visão sistêmica e capacidade de inspirar equipes multidisciplinares”, articula.

O autor também vê uma crescente integração entre tecnologia, inteligência de dados e humanização. “A transformação digital permite medir indicadores em tempo real, personalizar o cuidado e melhorar a eficiência operacional — mas isso só faz sentido se mantivermos o paciente no centro das decisões”, pontua.

Obra busca ajudar profissionais a se reconhecerem como líderes

O livro “Liderança Clínica Estratégica” tem como principal objetivo contribuir para que médicos e dentistas se reconheçam como líderes de impacto, capazes de unir excelência técnica com visão estratégica e responsabilidade social.



“Porque, no fim das contas, liderar uma clínica é muito mais do que administrar um negócio — é liderar um projeto de saúde. Se essa mensagem despertar em cada leitor o desejo de aprimorar sua forma de cuidar, inspirar sua equipe e construir uma prática mais ética e sustentável, o livro já terá cumprido seu papel”, finaliza Dr. Rogério Mengarda.



