Campanhas de fim de ano impulsionam vendas no varejo online

Campanhas de fim de ano estão impulsionando as vendas no varejo digital brasileiro em 2025. Entre novembro e janeiro, as marcas têm intensificado ações promocionais e estratégias integradas para ampliar resultados e manter o engajamento do consumidor após as festas, acompanhando um cenário de alta planejada no comércio online.

Indicadores de mercado apontam tração relevante na janela da Black Friday e do Natal, com impacto direto no desempenho do trimestre. Em 2024, as vendas online na sexta-feira da Black Friday somaram R$ 4,27 bilhões, alta de 8,4% sobre 2023, segundo monitoramento da Neotrust divulgado pela CNN Brasil. O resultado evidencia o apetite do consumidor e a antecipação das compras de fim de ano.

No comportamento de compra, preço e conveniência permanecem no centro das decisões. O estudo “Consumer Signals – 2024 Festive Season Insights”, realizado pela EY, aponta que a busca por melhores preços e condições de pagamento está entre os principais fatores que influenciam a escolha de varejistas durante o período festivo.

A jornada também combina etapas digitais e presença física. Levantamento da CNDL/SPC Brasil mostrou que 47% dos internautas sempre buscam informações online antes de comprar em lojas físicas, o que reforça a importância de campanhas omnicanal e da integração entre estoque, busca e comunicação local.

Em relação às tendências de compra, o relatório “Consumer Trends 2025”, da Opinion Box, aponta aumento na procura por itens de uso funcional e cotidiano, com consumidores planejando aquisições e acompanhando ofertas para adequar orçamento e necessidades do lar. Esse comportamento reflete um consumo mais racional e planejado, que se estende do Natal ao início do novo ano.

Nesse contexto, a Mixtou realiza campanhas de fim de ano com foco em organização doméstica, ferramentas e utilidades práticas, conectando o calendário de dezembro aos hábitos de compra de janeiro. Segundo César Soares, gerente de e-commerce da Mixtou, “as campanhas sazonais deixaram de ser ações isoladas e passaram a fazer parte de um planejamento contínuo, voltado para o comportamento real do consumidor e para a manutenção do relacionamento ao longo do ano”.

O conjunto de pesquisas e práticas de mercado evidencia que as campanhas de fim de ano continuarão a impulsionar o varejo digital brasileiro. Com consumidores mais planejados e marcas mais estratégicas, o período consolida-se como uma oportunidade não apenas de vendas imediatas, mas também de construção de relacionamento e fidelização para o ciclo seguinte.