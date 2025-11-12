Networking estruturado gera R$ 136 milhões em Goiás

Um grupo que se reúne semanalmente para compartilhar contatos e gerar negócios de forma estruturada e profissional. É assim que empresários goianos têm se apoiado na metodologia de networking estruturado vinda dos Estados Unidos para alcançar um marco histórico em Goiás: mais de R$ 140 milhões em negócios gerados em cinco anos. Trata-se do BNI (Business Network International), organização idealizada pelo médico Ivan Misner e hoje presente em diversos países.

De fato, os números goianos mostram que os empresários que fazem parte da organização têm contribuído para impulsionar a economia local, chamando atenção para o potencial do networking estruturado de gerar valor.

Expansão acelerada pelo Estado

De acordo com dados do Banco Central e do Instituto Mauro Borges de Pesquisa e Política Econômica, Goiás apresentou crescimento econômico de 4,7% entre janeiro e julho, enquanto a média nacional foi de 2,9% no mesmo período. Nesse cenário, as 19 equipes do BNI Goiás, espalhadas por cidades da região metropolitana de Goiânia e do interior, geraram R$ 86 milhões só nos últimos 12 meses.

Trazido para Goiás em 2021 pelo empresário Jair Lima, com a inauguração do primeiro grupo em Goiânia, o BNI Goiás expandiu sua presença para cidades estratégicas da região Centro-Oeste, como Anápolis, Aparecida de Goiânia, Itumbiara, Rio Verde, Trindade, Jataí, Caldas Novas e Catalão. Atualmente, são mais de 830 membros ativos, que se reúnem semanalmente com um objetivo claro: impulsionar seus negócios por meio de referências qualificadas.

“Estamos falando de um networking que gera resultados reais. A marca de R$ 140 milhões em cinco anos é uma conquista coletiva e prova a força do networking bem-feito”, diz Jair Lima, diretor regional do BNI Goiás e Tocantins.

Não por acaso, o formato de networking tem atraído a atenção de empresários. Com a consolidação das equipes existentes e o interesse crescente de negócios em outras regiões, o BNI Goiás projeta expandir sua presença para novas cidades do Estado, buscando replicar o resultado dos primeiros cinco anos com mais negócios.

Metodologia por trás do resultado da organização

Com base na metodologia "Givers Gain®" (quem doa, ganha), cada membro é incentivado a indicar negócios para os colegas de grupo. Diferente de encontros informais, as reuniões seguem um modelo próprio, com exclusividade nas especialidades de atuação, além de treinamentos constantes em vendas, marketing e relacionamento profissional. Com encontros semanais e compromisso com resultados mensuráveis e transparentes, a organização oferece um ambiente profissional focado na geração de negócios.

Mais do que isso, o desempenho dos negócios que fazem parte da comunidade criada pela organização se deve a um modelo que prevê capacitação contínua e métricas claras de desempenho, elementos que contribuem para o fortalecimento da visibilidade e das habilidades comerciais dos participantes. “Foram mais de 55 mil referências geradas em Goiás, apenas no último ano. São conexões que se transformam em vendas, contratos e parcerias duradouras. O que torna o BNI diferente é a disciplina, a confiança mútua e o foco em resultados. O crescimento do número de equipes é prova da consolidação de uma cultura empresarial mais colaborativa e profissional em Goiás”, complementa o diretor regional.

Impacto econômico comprovado

Os negócios gerados em Goiás demonstram o impacto direto do networking estruturado na economia local. Os números representam não apenas vendas, mas também contratos futuros, parcerias estratégicas e o fortalecimento de toda a cadeia de fornecedores e prestadores de serviços, com impacto visível também através de:



Geração constante de negócios entre empresas locais;

Expansão de mercado por meio de conexões estratégicas;

Profissionalização das relações comerciais e networking estruturado;

Apoio mútuo entre empresários de diferentes segmentos;

Fortalecimento do ecossistema empresarial com oportunidades de crescimento para micro, pequeno e médio portes.

Sobre o BNI

O Business Network International está presente em 77 países, com mais de 348 mil membros. Fundado em 1985, o BNI aplica a filosofia Givers Gain® para conectar empresários e gerar oportunidades por meio de referências qualificadas. O Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking — atrás apenas dos Estados Unidos e Índia —, com mais de 500 equipes e 19 mil membros. Nos últimos 12 meses, foram movimentados R$ 2,5 bilhões, gerando oportunidades para empresas crescerem com apoio da metodologia da organização e de outros empreendedores.

BNI em números

Membros ativos: mais de 830 empresários

Equipes ativas: 19

Cidades com equipes abertas: Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Itumbiara, Trindade, Jataí, Caldas Novas, Catalão e Rio Verde

Cidades com equipes em abertura: Senador Canedo, Ceres, Porangatu, Formosa, Águas Lindas de Goiás, Planaltina, Goianésia, Novo Gama, Valparaíso, Morrinhos, Luziânia, Itumbiara, Quirinópolis e Mineiros.

Referências realizadas nos últimos 12 meses: mais de 55 mil

Negócios gerados nos últimos 12 meses: R$ 83 milhões

Negócios gerados em Goiás desde a fundação: mais de R$ 140 milhões