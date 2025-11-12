Seguro de vida é um auxílio na proteção da saúde masculina

Este mês é marcado pela campanha Novembro Azul, que reforça a importância dos cuidados com a saúde masculina e a prevenção do câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens. No Brasil, a estimativa do Instituto Nacional do Câncer (INCA) aponta o surgimento de 71.730 novos casos para o triênio de 2023 a 2025. Em paralelo, cresce o entendimento sobre o papel do seguro de vida como suporte financeiro e emocional para os homens diagnosticados, segundo a diretora regional da Unicred do Brasil - Núcleo Multirregional, Carolina Ramos.

Nesse contexto, o seguro de vida, de acordo com a especialista, pode oferecer uma proteção financeira que vai além do amparo à família em caso de ausência, podendo ser utilizado em vida para cobrir tratamentos e outras necessidades, se a modalidade contratada estipular cobertura para doenças graves, o que garante mais tranquilidade e qualidade de vida ao paciente.

“Um diagnóstico de câncer pode acarretar uma série de despesas, como medicamentos, consultas, exames frequentes e, em alguns casos, adaptações no ambiente de casa”, diz Carolina. Ela ressalta que, no mês de conscientização sobre a doença, é necessário que os homens considerem o seguro de vida como uma ferramenta que não só auxilia no tratamento, mas também protege financeiramente seus familiares.

“O segurado que for diagnosticado com uma enfermidade coberta na apólice, como o câncer, deve entrar em contato com a corretora, que solicitará documentos, como laudos médicos e exames para análise. Os recursos podem ser aplicados no complemento do tratamento, adequação da estrutura domiciliar, ou contratação de cuidadores, dependendo da cobertura contratada”, explica.

Na Unicred, que tem cerca de 51% de cooperados homens, o seguro de vida representa 60% dos contratos entre todos os seguros oferecidos. “Deste público, 14% já possuem este tipo de seguro, garantindo um amparo financeiro em caso de ausência do segurado”, detalha a executiva.

De acordo com a diretora, o seguro não cobre doenças pré-existentes. “Se o segurado já tiver um diagnóstico antes da contratação, essa condição não dará direito à indenização”, afirma.