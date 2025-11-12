União entre LABEST e Shell Box leva descontos a motoristas

A LABEST, empresa especializada em soluções inteligentes de trânsito, anuncia uma nova parceria com o aplicativo de pagamentos e fidelidade dos postos Shell, o Shell Box. Essa união visa oferecer facilidade, conforto e condições especiais para motoristas profissionais clientes das duas empresas.

O mercado de transportes no Brasil, especialmente no que se refere aos serviços voltados para motoristas profissionais, está em constante evolução. Isso ocorre não apenas pelas inúmeras exigências legais impostas a esses profissionais, mas também pelo avanço das tecnologias, que abre espaço para soluções que facilitam o cumprimento dessas obrigações.

Uma das exigências mais conhecidas para motoristas de transportes de cargas e passageiros é o exame toxicológico, determinado tanto pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) quanto pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Esse exame, que detecta o uso recorrente de substâncias psicoativas com uma janela de detecção mínima de 90 dias, é não só uma exigência legal, mas também uma medida importante para garantir a segurança nas vias do país.

A LABEST atua no mercado de exames toxicológicos para motoristas profissionais desde 2015, ano em que a obrigatoriedade foi implementada como política pública. Desde então, já realizou mais de 7 milhões de exames e atendeu a mais de 30 mil empresas em todo o Brasil.

Segundo Camille Lages, diretora de Marketing da LABEST, a parceria com o Shell Box faz parte do planejamento estratégico da empresa, que visa cada vez mais se aliar a grandes marcas para trazer benefícios para os seus clientes. “Sabemos que a rotina dos motoristas profissionais é repleta de desafios. Com essa estratégia, reconhecemos o esforço desses profissionais que são essenciais para a economia do país”, afirma Camille.

Além de descontos no exame toxicológico e no abastecimento utilizando Diesel, a parceria com o Shell Box também contempla benefícios em cursos obrigatórios para motoristas profissionais.

Utilizar o Shell Box, portanto, não é apenas uma alternativa de gerenciar os pagamentos de combustível, mas também uma possibilidade de acesso aos benefícios oferecidos pela LABEST. Da mesma forma, ao adquirir o exame toxicológico com a LABEST, os motoristas passam a contar com outras vantagens, como descontos em combustíveis, por exemplo.

“Essa parceria representa mais um passo na missão da LABEST de transformar o setor de transporte com tecnologia, inovação e benefícios reais para quem move o Brasil todos os dias”, conclui Camille.

Para o Shell Box, a parceria com a LABEST reforça a estratégia da marca em ampliar o ecossistema de benefícios voltado aos caminhoneiros, unindo conveniência e tecnologia para facilitar a rotina na estrada. A iniciativa permite que esses profissionais tenham acesso a uma experiência personalizada, com vantagens exclusivas, acúmulo de pontos e uma plataforma de gamificação.

“O Shell Box tem como propósito simplificar e valorizar a jornada dos motoristas, oferecendo soluções que realmente fazem diferença no dia a dia. Hoje, a experiência para esse público já é 100% personalizada dentro do aplicativo e essa parceria com a LABEST é mais um passo nesse caminho, conectando o universo digital à experiência real de quem movimenta o país”, afirma Vivian Reis, gerente de Digital & Shell Box na Raízen.

Sobre a LABEST

Nascida em 2015, como LABET, a LABEST é uma empresa de soluções inteligentes de trânsito que atua em todo o Brasil. Com mais de 7 milhões de motoristas e 30 mil empresas atendidas, a missão da empresa de promover a segurança nas vias do país e, com isso, ajudar a salvar cada vez mais vidas no trânsito está presente em todos os serviços prestados: Exame Toxicológico CNH e CLT, Consulta Veicular, Comunicação de Venda Eletrônica, Parcelamento de Multas e Débitos Veiculares e Cursos de Reciclagem, Formação e Atualização para Motoristas.

Sobre o Shell Box

O Shell Box é o aplicativo de pagamentos e fidelidade da rede Shell no Brasil, desenvolvido pela Raízen, licenciada para operar a marca no país. Pelo aplicativo, clientes podem pagar o abastecimento sem sair do carro, acumular pontos e acessar benefícios exclusivos em milhares de postos Shell.