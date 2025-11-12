Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

E-Lance lança campanha para formação de leiloeiros

Durante o mês de novembro, interessados em atuar como leiloeiros oficiais poderão aderir à franquia da E-Lance com alternativas de entrada facilitada, incluindo parcelamentos e descontos estruturais no valor da taxa de franquia.

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
12/11/2025 11:28

compartilhe

SIGA
x
E-Lance lança campanha para formação de leiloeiros
E-Lance lança campanha para formação de leiloeiros crédito: DINO

A E-Lance, rede de franquias voltada exclusivamente para a formação e operação de leiloeiros públicos oficiais, anunciou uma campanha temporária com condições diferenciadas para novos franqueados. A iniciativa faz parte da programação de novembro da empresa, período em que são oferecidas alternativas facilitadas de adesão à rede, com prazos estendidos e redução de valores para ingresso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A ação visa estimular a entrada de novos profissionais no setor de leilões, ampliando o acesso à carreira de leiloeiro oficial em diferentes regiões do país. O modelo de franquia permite operação remota, com estrutura jurídica, suporte contínuo e acesso à escola de leilões mantida pela própria rede.

Segundo o fundador da E-Lance, Jerônimo Pompeu de Souza, o momento é estratégico para quem deseja se credenciar na Junta Comercial e iniciar atividades como leiloeiro. “Nosso objetivo é ampliar o acesso à carreira de leiloeiro oficial com suporte jurídico e formação técnica completa”, afirma.

A franquia oferece estrutura para realização de leilões judiciais e extrajudiciais, com plataforma nacional própria, assessoria na regularização junto aos órgãos competentes e acompanhamento operacional. Os franqueados também recebem capacitação em gestão de processos, avaliação estratégica de ativos e marketing institucional.

A campanha Black November é válida durante o mês de novembro ou até o preenchimento das vagas previstas para a ação. A E-Lance informa que a adesão às condições especiais pode ser feita por meio do site oficial da rede.

Mais informações estão disponíveis em www.mybid.com.br ou pelo telefone (11) 94166-0975.



Website: http://www.mybid.com.br

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay