Ben Mauro anuncia lançamento antecipado da edição de luxo em capa dura do HUXLEY: The Oracle, apresentando arte exclusiva de artistas renomados de ficção científica

O aclamado artista de conceitos e criador de mundos, Ben Mauro (Halo Infinite, Call of Duty, Elysium, The Predator) sente o prazer de anunciar o lançamento antecipado da edição de luxo em capa dura do HUXLEY: The Oracle, o primeiro grande livro 'prequel' no universo em expansão HUXLEY. Os exemplares premium desta edição de luxo já estão sendo enviados em quantidades limitadas, antes do lançamento mundial da edição padrão em 2 de dezembro.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251111070421/pt/

Screenshot from HUXLEY: THE ORACLE

The Oracle explora as origens do FURY-7, um mundo desértico e escaldante governado pelo antigo império de máquinas conhecido como os Oráculos. A história segue Max, um executor de elite dos Ronin, enquanto ele descobre uma conspiração que define as bases para os eventos das histórias em quadrinhos originais do HUXLEY.

Esta edição de luxo apresenta mais de 100 ilustrações coloridas de artistas líderes do setor, incluindo Steve Chinhsuan Wang (Gears of War 5), Nikolas Gekko (Halo Infinite, Destiny 2), o criador Ben Mauro e o material exclusivo de 'storyboard' de Syama Pedersen, diretor da Astartes (Warhammer 40k).

"The Oracle expande as bases do universo HUXLEY de um modo que me deixa muito feliz e que os fãs podem experimentar", disse Mauro. "As edições de luxo oferecem uma visão mais profunda sobre a arte e a narrativa por trás deste novo capítulo."

Exemplares de luxo em capa dura, em edição limitada, já estão disponíveis e sendo enviados. A edição mundial para varejo será lançada em 2 de dezembro.

Edições de luxo:

https://readonlymemory.com/products/the-oracle

https://readonlymemory.com/products/the-oracle-deluxe

Sobre o HUXLEY

HUXLEY é um universo de ficção científica pós-apocalíptico ambientado em um futuro distante no planeta FURY-7, onde máquinas ancestrais, impérios de IA renegados e sobreviventes humanos convergem em uma luta mítica em grande escala. Criado por Ben Mauro, HUXLEY combina a criação de um mundo cinematográfico, a narrativa em estilo de romance gráfico e a futura expansão transmídia para jogos eletrônicos, animação e itens de coleção. Para mais informações, acesse www.huxleysaga.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251111070421/pt/

Contato para mídia:

Ben Mauro

benmauro@huxleysaga.com

www.huxleysaga.com