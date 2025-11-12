Palestra do Bom Dia RH fala sobre vantagem competitiva oculta na liderança

A importância de estudar a história como ferramenta para a liderança e a gestão de pessoas será o tema central do Bom Dia RH, tradicional evento promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR), que acontece no dia 25/11 (terça-feira), das 8h às 11h, no auditório da Propósito Human Capital Solutions (Visconde do Rio Branco, 1488 - 4° andar – Centro)

O Bom Dia RH, com o tema “O futuro pertence a quem entende o passado”, terá como convidado Adeildo Nascimento, especialista em Cultura Organizacional e CEO da DHEO Consultoria. Direcionado a líderes, gestores de pessoas e facilitadores de programas de desenvolvimento, o evento busca equipar os profissionais para os desafios da liderança moderna. As inscrições podem ser feitas neste link.

Vantagem competitiva

Em um mundo cada vez mais focado em tecnologia e Inteligência Artificial, Adeildo Nascimento argumenta que o diferencial dos grandes líderes reside na compreensão do passado. “Para ser um bom líder de pessoas e transformações culturais, é preciso olhar para o passado, que está carregado de informações práticas e inspiradoras”, afirma.

Ele destaca que estudar fatos históricos não é sobre decorar datas, mas sim desenvolver uma vantagem competitiva oculta. “Enquanto a tecnologia ensina a respeito do futuro, a história equipa o líder para entender e gerenciar pessoas, equipes e culturas organizacionais, permitindo desenhar um futuro mais sólido”, acentua.

Na palestra do Bom Dia RH, o especialista irá detalhar como a história fortalece as competências de liderança e como contribui para o aumento da resiliência, humildade, visão estratégica e empatia intergeracional dos participantes.

Serviço - Bom Dia RH - O futuro pertence a quem entende o passado com Adeildo Nascimento

Data: 25/11 (terça-feira), das 8h às 11h

Local: auditório da Propósito Human Capital Solutions (Visconde do Rio Branco, 1488 - 4° andar – Centro)

Realização: Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR)

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/bom-dia-rh---o-futuro-pertence-a-quem-entende-o-passado/3201539.