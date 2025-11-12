Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

PMEs aceleram digitalização e inovação até 2026

Consultoria especializada em SAP Business One destaca caminhos para empresas em crescimento enfrentarem as transformações tecnológicas e de consumo nos próximos anos

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
12/11/2025 10:40

compartilhe

SIGA
x
Data Center Programmer Using Digital Laptop Computer, Maintenance IT Specialist. Cloud Computing Server Farm System Administrator Working on Cyber Security for Iaas, saas, paas. Closeup Focus on Hands
Data Center Programmer Using Digital Laptop Computer, Maintenance IT Specialist. Cloud Computing Server Farm System Administrator Working on Cyber Security for Iaas, saas, paas. Closeup Focus on Hands crédito: Getty Images

Com o avanço da transformação digital e a evolução constante do comportamento do consumidor, as Pequenas e Médias Empresas (PMEs) enfrentam um momento decisivo para repensar sua forma de atuar. Preparar-se para 2026 exige compreender as tendências de mercado, investir em tecnologia e fortalecer a integração entre pessoas, processos e dados. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo levantamento da Fundação Getúlio Vargas (FGV) em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), 66% das micro e pequenas empresas brasileiras ainda estão nos níveis iniciais de maturidade digital — ou seja, em estágios 1 e 2 de adoção tecnológica. O estudo aponta que a maioria das PMEs ainda depende de processos manuais e enfrenta desafios para integrar sistemas e automatizar rotinas. 

De acordo com o Índice de Transformação Digital Brasil, publicado pela PwC, a digitalização ainda é uma fronteira em expansão: a média nacional de maturidade digital ficou em 3,7 pontos (em uma escala de 1 a 6), e apenas 13,9% das empresas tratam a transformação digital como prioridade estratégica de longo prazo. O relatório reforça que as organizações que priorizam tecnologia e análise de dados tendem a reagir de forma mais ágil às mudanças do mercado.

Para o CEO da Upper, Flávio Silva, consultoria especializada em SAP Business One e Gold Partner da SAP há 19 anos, a primeira etapa da preparação das PMEs é a mudança de mentalidade. “Empresas que mantêm uma postura aberta à inovação e à experimentação conseguem se adaptar melhor e mais rápido às transformações do mercado. A cultura da inovação precisa estar presente no cotidiano e não ser apenas uma resposta a momentos de crise”, destaca o executivo. 

Além da digitalização, a inovação logística e a capacitação das equipes despontam como pilares estratégicos para 2026. De acordo com o relatório “Transformações Digitais no Brasil”, da McKinsey & Company, empresas líderes em maturidade digital alcançam uma taxa de crescimento do EBITA até três vezes maior que as demais. O estudo mostra que a integração de tecnologia, processos ágeis e qualificação constante das equipes está diretamente associada ao desempenho financeiro e à capacidade de adaptação organizacional. 

Para Flávio Silva, o futuro das PMEs está na integração entre tecnologia, pessoas e processos. “As empresas que se estruturarem de forma inteligente e conectada estarão mais bem posicionadas para crescer de maneira sustentável e aproveitar as oportunidades do mercado em evolução”, conclui. 



Website: https://www.uppertools.com.br/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay