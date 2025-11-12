Ativos das frutas se tornam destaque no cuidado capilar

As frutas estão conquistando cada vez mais espaço na rotina de beleza. Com alto potencial nutritivo e propriedades revitalizantes, elas são fontes naturais de vitaminas, antioxidantes e ácidos graxos essenciais que fortalecem, hidratam e devolvem o brilho aos cabelos.

Essa tendência vem ganhando força por unir o melhor da natureza ao avanço da ciência cosmética: segundo um estudo publicado na MDPI Biomolecules (2023), extratos de frutas tropicais são capazes de aumentar a densidade capilar, o diâmetro médio dos fios e a proporção de fios grossos, comprovando o poder real dos compostos frutais no cuidado capilar. Além disso, uma revisão recente da MDPI Molecules (2024) mostrou que extratos vegetais aplicados topicamente podem melhorar o diâmetro e a densidade capilar em até 24 semanas de uso, o que reforça o potencial científico por trás da “frutoterapia”.

Explicando mais detalhadamente, a melancia, por exemplo, é rica em água e antioxidantes, o que ajuda a manter os cabelos hidratados, leves e com brilho natural. Já o coco é conhecido por seus ácidos graxos e lipídios essenciais, que penetram na fibra capilar, nutrem profundamente e ajudam a recuperar fios danificados.

A banana e a uva, com suas altas concentrações de potássio e vitaminas, fortalecem a estrutura capilar, reduzindo a quebra e estimulando um crescimento mais saudável. Além disso, os antioxidantes do morango e da uva protegem os fios da poluição, radiação solar e radicais livres, retardando o envelhecimento capilar e mantendo o couro cabeludo equilibrado.

O maracujá, por sua vez, é um revitalizante natural: rico em vitaminas A e C, ajuda a devolver força e vitalidade aos cabelos fragilizados, enquanto o abacate é fonte de vitamina E e ácidos graxos, que hidratam e melhoram a elasticidade da fibra. A manga e o cacau oferecem reconstrução e proteção térmica natural, selando as cutículas e combatendo o frizz, enquanto o açaí, com sua composição rica em polifenóis, revitaliza fios opacos e ressecados, devolvendo maciez e movimento.

