O futuro está definido para a próxima era do turismo com a abertura da TOURISE Summit

Com a ousada ambição de reescrever as regras de viagens, a TOURISE Summit inaugural, sob o patrocínio de Sua Alteza Real, Príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Príncipe Herdeiro e Primeiro-Ministro, foi oficialmente aberta hoje por Sua Excelência, Ahmed Al Khateeb, Ministro do Turismo da Arábia Saudita e Presidente da TOURISE.

A TOURISE inaugura uma nova era para o turismo internacional, unindo ministros, delegados e visionários de todo o mundo como a principal plataforma dedicada a moldar o futuro do turismo mundial.

A TOURISE, que irá ocorrer de 11 a 13 de novembro de 2025, logo após a 50ª Assembleia Geral de Turismo das Nações Unidas, vem reinventando o modo como os setores interagem para encontrar oportunidades onde concorrentes se tornam parceiros, investimentos são otimizados e áreas fragmentadas convergem. O evento visa transformar ideias inovadoras em soluções concretas e catalisar iniciativas transformadoras que irão moldar os próximos 50 anos do setor turístico mundial.

Durante seu discurso de abertura hoje, Sua Excelência, Ahmed Al Khateeb, observou que nunca houve um momento mais urgente ou oportuno para a convergência de setores na formação do turismo internacional, visto que o setor turístico se recuperou e atingiu níveis historicamente altos, com chegadas internacionais e investimentos superando os patamares antes da pandemia. Contudo, alertou que, ao mesmo tempo, o setor enfrenta desafios e oportunidades sem precedentes: rápida disrupção tecnológica, uma mudança geracional direcionada a viagens sustentáveis ??e com foco em experiências, e a necessidade imperativa de formar resiliência diante da incerteza econômica e ambiental e da crescente fragmentação mundial.

Sua Excelência reconheceu que a TOURISE chegou a este ponto de inflexão, em que o mundo está ávido por novos modelos, novas parcerias e novas soluções.

"A TOURISE é mais do que um evento; é uma plataforma de ação onde, juntos, resolveremos os desafios que há muito limitam o pleno potencial do turismo, entre eles, os desafios referentes a habilidades, investimento, infraestrutura, sustentabilidade e transformação digital. É um espaço onde trabalharemos lado a lado para atingir os melhores resultados para todos: retorno aos investidores; destinos mais acessíveis e experiências mais econômicas para os viajantes; empregos e prosperidade para as comunidades,àmedida que a demanda por viagens aumenta. Não estamos aqui apenas para debater ideias. Estamos aqui para atuar. É por isto que a TOURISE existe."

Ao longo de seus três dias, a TOURISE irá acolher diversos painéis e palestras importantes com líderes mundiais de vários setores. Entre os palestrantes internacionais de destaque, estão incluídos:

Ariane Gorin, Diretora Executiva da Expedia

Embaixadora Patricia Espinosa, Fundadora da onepoint5

Gloria Guevara, Interim, Diretora Executiva do Conselho Mundial de Viagens e Turismo

Xeica, Nasser Al Nowais, futura Secretária Geral do Turismo da ONU

Luis Maroto, Diretor Executivo da Amadeus

Francis Suarez, Prefeito de Miami

Paul Griffiths, Diretor Executivo da Dubai Airports

Lucia Penrod, Cofundadora e Proprietária da Nikki Beach

Sébastien Bazin, Diretor Executivo da Accor

Eduardo Santander, Diretor Executivo da Comissão Europeia de Viagens (ETC)

Harvey Goldsmith CBE, Fundador da Nvisible Productions

Thomas Woldbye, Diretor Executivo do Aeroporto de Heathrow

Steve Hafner, Cofundador e Diretor Executivo da Kayak.com

A lista de palestrantes demonstra como a TOURISE reúne líderes de setores raramente vistos juntos, que criam cooperações inovadoras e contra-intuitivas. Estas convergências não são apenas inéditas; elas são o mecanismo para novos modelos de negócios, melhores experiências aos viajantes, desenvolvimento sustentável de destinos e estratégias de investimento, que só poderiam surgir de uma plataforma multissetorial tão singular.

O encontro de cúpula irá abordar as grandes questões que vêm redefinindo o futuro das viagens, desde experiências com tecnologia de IA e fronteiras sem obstáculos até o design de destinos, investimentos e a corrida pelos viajantes de amanhã, bem como transformar estas questões em ação mediante diálogos ministeriais de alto nível, conversas em salas de reuniões, palestras principais e apresentações de inovação.

Os vencedores da primeira edição dos TOURISE Awards também serão anunciados esta noite, reconhecendo os locais que exemplificam a excelência em destinos turísticos e atendem às expectativas em constante evolução do viajante moderno.

Promovida pelo Ministério do Turismo da Arábia Saudita, a TOURISE é mais do que um encontro de cúpula de três dias; é uma plataforma internacional permanente. Fundamentalmente, as conversas iniciadas em Riad irão continuar ao longo do ano através de cooperação e parcerias intersetoriais, transformando ideias inovadoras em soluções reais.

Sobre a TOURISE

A TOURISE é a principal plataforma global que molda um novo cenário para o turismo mundial.

Organizada pelo Ministério do Turismo da Arábia Saudita, a primeira edição da TOURISE Summit irá ocorrer de 11 a 13 de novembro de 2025 em Riad. A TOURISE irá reunir visionários dos setores governamental, empresarial, de investimento, turístico e tecnológico, a fim de apresentar iniciativas de alto impacto e acordos transformadores que irão redefinir o setor e configurar um turismo sustentável, equitativo e com foco no futuro.

Com um formato físico exclusivo e enfoque digital inclusivo, a TOURISE irá garantir ampla participação internacional, ao proporcionar acesso direcionado a visionários que moldam o futuro do turismo mundial. Após o encontro de cúpula, a TOURISE irá se consolidar como uma plataforma permanente, onde ideias inovadoras se convertem em soluções reais.

É aqui que se moldam os próximos 50 anos do turismo. Juntos, somos invencíveis.

Para mais informações sobre a TOURISE, acesse www.TOURISE.com

