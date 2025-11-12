Sutherland e Celona lançam solução de rede 5G privada e autônoma com IA para empresas e provedores de serviços ao redor do mundo

Em uma iniciativa que irá redefinir o modo como as empresas e os provedores de serviços gerem a conectividade de missão crítica, a Sutherland, líder mundial em transformação digital e de negócios, anunciou hoje o lançamento de uma solução de Rede Privada 5G e Autônoma habilitada por IA, em cooperação com a Celona, a empresa inovadora do Vale do Silício que foi pioneira na arquitetura de LAN 5G.

Esta oferta completa integra a plataforma de Orquestração de Gerenciamento de Serviços Agênticos (SMO) da Sutherland e o conjunto de xApps e rApps habilitados por IA com a infraestrutura 5G privada de última geração da Celona. O resultado é uma rede autogerenciável e baseada em intenções que reduz drasticamente a intervenção humana, enquanto aumenta o desempenho, a resiliência e a sustentabilidade em ambientes corporativos e de telecomunicações.

"As empresas não querem mais gerenciar redes; elas querem redes que se autogerenciem", disse Sriram Panchapakesan, Diretor Executivo de Comunicações, Mídia e Entretenimento da Sutherland. "Ao combinar autonomia com inteligência, esta solução oferece aos provedores de serviços de comunicação maior controle, resolução mais rápida e a agilidade necessária para evoluir conforme as demandas mudam."

Mediante esta cooperação, as plataformas NetSentinel.AI e NetAssist.AI da Sutherland se integram perfeitamente às tecnologias de borda e rádio da Celona, ??impulsionadas pelo SMO agêntico da Sutherland e por um amplo conjunto de x-Apps e r-Apps habilitados por IA. Juntas, estas capacidades permitem a automação baseada em intenção, o fatiamento dinâmico de rede e a garantia de qualidade de serviço em circuito fechado ao longo de todo o ciclo de vida da rede.

Esta solução baseada em IA oferece melhorias mensuráveis ??em tempo de atividade, desempenho e eficiência operacional, enquanto reduz o custo total de propriedade e acelera o caminho rumo a redes totalmente autônomas e otimizadas por si só.

"Estamos animados em trazer esta solução conjunta ao mercado com a Sutherland", disse Rajeev Shah, Cofundador e Diretor Executivo da Celona. "Nossa experiência combinada em inovação 5G privada e automação de redes orientada por IA irá acelerar a adoção mundial de redes autônomas mais preditivas, adaptáveis ??e sustentáveis, ao impulsionar uma nova era de inteligência industrial."

Desde linhas de produção e centros de logística até sistemas de saúde e redes de energia, esta solução conjunta permite que as organizações implementem conectividade segura, confiável e de alto desempenho. Disponível na América do Norte, EMEA, APAC e América Latina, a cooperação entre a Sutherland e a Celona impulsiona o setor rumo a redes totalmente autônomas, que simplifica as operações, aprimora a continuidade dos serviços e permite que as empresas expandam a transformação digital de modo responsável e sustentável.

Sobre a Sutherland

Inteligência Artificial. Automação. Engenharia de Nuvem. Análises Avançadas. Para as empresas, esses são os principais fatores de sucesso. Para nós, eles são o nosso núcleo de especialização.

Trabalhamos com marcas icônicas internacionais. Oferecemos a elas uma proposta de valor única mediante tecnologias líderes de mercado e excelência em processos de negócios. No centro de tudo está a Engenharia Digital, ou seja, a base que impulsiona a inovação rápida e a transformação empresarial escalável.

Criamos 363 invenções únicas e independentes, 250 das quais baseadas em IA e consolidadas em diversas concessões de patentes em tecnologias cruciais. Ao aproveitar nossos produtos e plataformas avançados, impulsionamos a transformação digital em escala, otimizamos operações comerciais vitais, reinventamos experiências e somos pioneiros em novas soluções, tudo isto através de um modelo integrado "como serviço".

Para cada empresa, proporcionamos novas chaves a seus negócios, às pessoas com quem trabalham e aos clientes que atendem. Com estratégias comprovadas e execução ágil, não apenas possibilitamos mudanças, mas também projetamos resultados digitais.

Saiba mais: www.sutherlandglobal.com

Sobre a Celona

Com sede no Vale do Silício, a Celona é pioneira e líder em soluções de redes sem fio privadas para empresas. A empresa desenvolveu o primeiro sistema 5G LAN do setor, uma solução 5G privada pronta para uso que permite às empresas atenderàcrescente demanda por conectividade segura e confiável. A rede 5G LAN da Celona foi implementada a nível mundial em diversos setores, com o apoio de mais de US$ 135 milhões em investimentos de capital de risco da Lightspeed Venture Partners, Norwest Venture Partners, NTT Ventures, Cervin Ventures, DigitalBridge e Qualcomm Ventures.

www.celona.io

