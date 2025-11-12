GenAI desempenha um papel cada vez maior nos negócios brasileiros

Empresas no Brasil estão migrando de projetos-piloto para o uso produtivo de IA generativa, visando ganhos de produtividade com retornos mensuráveis ??sobre o investimento, segundo um novo relatório de pesquisa publicado hoje pela Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia focada em IA.

O relatório ISG Provider Lens® Generative AI Services 2025 para o Brasil revela que as organizações estão implementando estrategicamente ferramentas de IA generativa (GenAI) para automatizar processos, aprimorar a tomada de decisões e otimizar o desenvolvimento de software. Após uma fase inicial de experimentação, grandes e médias empresas estão trabalhando com fornecedores de serviços para implementar assistentes e agentes de GenAI com cautela, ao mesmo tempo em que se tornam mais conscientes da necessidade de governança rigorosa, confiabilidade e adoção pelos usuários.

“As empresas brasileiras amadureceram rapidamente no uso da GenAI”, disse Steve Hall, diretor de IA da ISG. “Elas estão começando a ver benefícios tangíveis, incluindo a capacidade de transformar operações para gerar novos negócios e melhorar a experiência do cliente.”

A automatização do processamento de documentos e a gestão de dados não estruturados são casos de uso crescentes para a GenAI no Brasil, segundo o relatório. As organizações estão utilizando a GenAI para gerar orçamentos, verificar a conformidade de contratos e criar manuais digitais interativos para veículos. Um número crescente de empresas está utilizando a generative business intelligence (GenBI) para ajudar os funcionários a explorar dados. Essas plataformas interativas, às vezes chamadas de ferramentas de "conversar com os dados", integram interfaces de linguagem natural com back ends em SQL e Python, permitindo que os funcionários analisem dados estruturados de forma conversacional e tomem decisões mais rápidas e bem fundamentadas.

Na área de TI e desenvolvimento de software, empresas brasileiras estão aplicando a GenAI para acelerar a modernização e reduzir o trabalho manual, afirma a ISG. As ferramentas Software Development Life Cycle (SDLC) baseadas na GenAI estão ajudando as equipes a desenvolver e atualizar aplicativos com mais rapidez e eficiência. Essa abordagem melhora a competitividade, reduzindo o tempo de entrega dos projetos e os custos.

O atendimento ao cliente é outra área-chave de adoção, segundo o relatório. Organizações brasileiras estão implementando chatbots da GenAI tanto externamente para engajamento com clientes quanto internamente para suporte de RH e funcionários. Esses chatbots continuam a evoluir, adicionando funcionalidades como o resumo de manuais técnicos para equipes de instalações industriais.

Organizações brasileiras em ambientes rigorosamente controlados estão construindo agentes de GenAI, utilizando plataformas proprietárias de fornecedores para acelerar seu desenvolvimento, afirma a ISG. Muitas dessas plataformas conseguem orquestrar múltiplos agentes e mitigar os riscos de conteúdo tóxico, viés e vazamento de dados.

“Organizações bem-sucedidas no Brasil estão aumentando a produtividade ao capacitar as pessoas com GenAI, em vez de substituí-las”, disse Marcio Tabach, autor principal do relatório. “Esperamos ver um número significativamente maior de agentes de GenAI em produção no próximo ano.”

O relatório também explora outras tendências da GenAI no Brasil, incluindo o uso de small language models para aplicações complexas e especializadas, e o crescente foco na ética e transparência da IA ??para atender às futuras regulamentações nacionais.

Para obter mais informações sobre os desafios relacionadosàIA enfrentados pelas empresas no Brasil, além das recomendações da ISG para superá-los, consulte o briefing ISG Provider Lens® Focal Points aqui.

O relatório ISG Provider Lens® Generative AI Services 2025 para o Brasil avalia as capacidades de 43 fornecedores em quatro quadrantes: Strategy and Consulting Services — Large, Strategy and Consulting Services — Midsize, Development and Deployment Services — Large e Development and Deployment Services — Midsize.

O relatório nomeia A3Data, Accenture, AI/R, BRQ, Dedalus, IBM, Logicalis, MadeinWeb, Peers, Stefanini, TIVIT, Valcann e Xertica.ai como líderes em dois quadrantes cada. Também nomeia CI&T, Deal, Deloitte, Falconi, NTT DATA e T-Systems como líderes em um quadrante cada.

Além disso, a Ília foi nomeada como uma Rising Star — uma empresa com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro”, segundo a definição da ISG — em dois quadrantes. A Skopia e a T-Systems foram nomeadas como Rising Stars em um quadrante cada.

Versões personalizadas do relatório estão disponíveis em A3Data, BRQ, Falconi, Ília, MadeinWeb, Peers e TIVIT.

Na área de experiência do cliente, a HCLTech foi nomeada a melhor fornecedora de serviços de GenAI global pela ISG em 2025. A HCLTech obteve as maiores pontuações de satisfação do cliente na pesquisa Voice of the Customer da ISG, que faz parte do programa ISG Star of Excellence™, o principal reconhecimento de qualidade para o setor de tecnologia e serviços empresariais.

O relatório ISG Provider Lens® Generative AI Services 2025 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página.

Sobre o ISG Provider Lens® Research

A série de pesquisas ISG Provider Lens® Quadrant é a única avaliação de fornecedores de serviços

desse tipo a combinar pesquisa empírica, orientada por dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global da ISG. As empresas encontrarão uma riqueza de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros de sourcing apropriados, enquanto os consultores da ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes empresariais da ISG. A pesquisa atualmente cobre fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos EUA, Canadá, México, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre a pesquisa ISG Provider Lens®, visite esta página da web.

Sobre a ISG

A ISG (Nasdaq: III) é uma empresa global de consultoria e pesquisa tecnológica centrada em IA. Uma parceira confiável para mais de 900 clientes, incluindo 75 das 100 maiores empresas do mundo, a ISG é uma líder de longa data em tecnologia e serviços empresariais que agora está na vanguarda da alavancagem da IA ??para ajudar organizações a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa, fundada em 2006, é conhecida por seus dados de mercado proprietários, conhecimento profundo dos ecossistemas de fornecedores e a expertise de seus 1.600 profissionais em todo o mundo trabalhando juntos para ajudar os clientes a maximizar o valor de seus investimentos em tecnologia.

