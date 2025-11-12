Kyriba expande operação no Brasil, consolidando sua crescente presença na América Latina

Kyriba, líder mundial em performance de liquidez, vem expandindo suas operações no Brasil como parte de seu foco estratégico na América Latina, para atenderàdemanda latente dos diretores financeiros por maior visibilidade de caixa em meioàcontínua volatilidade cambial.

Com uma relevante experiência mundial em auxiliar empresas a modernizar suas operações de tesouraria, a Kyriba é a parceira ideal para capacitar diretores financeiros e tesoureiros da região a conectar, proteger, prever e otimizar sua liquidez. Além da flutuação cambial constante, o crescimento estratégico da Kyriba ocorre em um momento em que tesoureiros e líderes financeiros da América Latina enfrentam a incerteza econômica e suas operações de tesouraria são frequentemente fragmentadas em subsidiárias internacionais.

"Após anos dando suporte a clientes que operam na região, a crescente demanda por conectividade simplificada entre bancos e sistemas ERP fez deste o momento oportuno para expandir ainda mais nossa equipe no Brasil", disse Bruno Ferreira, CRO (Chief Revenue Officer) da Kyriba. "Capacitar diretores financeiros, tesoureiros e líderes de TI ao redor do mundo é sempre gratificante, e é sobretudo recompensador aprofundar as raízes da Kyriba em meu país natal, que pode se beneficiar de forma única desta performance de liquidez."

Atuando na América Latina há mais de oito anos, incluindo Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, México, Nicarágua, Panamá, Peru e Uruguai, a Kyriba expandiu sua base de clientes na região em mais de 250% nos últimos três anos. Hoje, a empresa sente orgulho de atender clientes regionais e internacionais como Arcos Dorados, Astropay, Cuestamoras e FEMSA, entre outros. A Kyriba também conta com a Deloitte, o BAC e a Actualize Consulting entre seus parceiros regionais de tecnologia, serviços bancários e consultoria.

Para impulsionar a expansão, a Kyriba deu as boas-vindas a Glaucia Metidieri como Diretora de Vendas para o Brasil. Baseada em São Paulo, ela conta com mais de 30 anos de experiência liderando equipes de vendas em todo o Brasil, inclusive na Oracle e na IBM. Em sua função, Glaucia irá ajudar as organizações a deixar para trás planilhas complexas, otimizar suas operações de tesouraria e se beneficiar da maior solução de conectividade bancária do setor.

"Há muito tempo acompanho a trajetória da Kyriba e fiquei muito contente com a oportunidade de me unir a uma equipe tão inovadora e com uma velocidade de crescimento surpreendente", disse Glaucia Metidieri,Diretora de Vendas da Kyribano Brasil. "Apesar do sistema bancário altamente sofisticado do Brasil, a maioria dos CFOs não tem confiança em sua visibilidade de caixa. Estou na expectativa de preencher essa lacuna conectando mais clientesàsoluções modernas de tesouraria que entregam insights confiáveis e maior controle."

"Sinto muito prazer em dar as boas-vindas a GlauciaàKyriba e tenho grande confiança em seu conhecimento do setor e do mercado. Na América Latina, a volatilidade cambial adiciona mais um nível de complexidade. A plataforma abrangente e baseada em tecnologia de IA da Kyriba é ideal para ajudar ainda mais organizações a eliminar processos manuais, mitigar riscos e gerar valor real", acrescentou Axel Canale, Diretor Geral da Kyriba na América Latina.

Ainda este mês, a Kyriba patrocinará o EuroFinance Brazil Treasury Summit nos dias 25 e 26 de novembro . A empresa é membro ativo do IBEF (Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças), do IMEF (Instituto Mexicano de Executivos de Finanças) e da ASUGMEX (Associação de Usuários SAP do México). A Kyriba foi recentemente nomeada uma das principais empresas fintech do mundo pela CNBC e Statista, e entre as empresas privadas de crescimento mais rápido nos EUA pela Inc. Magazine.

Sobre a Kyriba

A Kyriba é líder mundial em performance de liquidez, capacitando diretores financeiros, tesoureiros e líderes de TI a conectar, proteger, prever e otimizar sua liquidez em meioàcomplexidade econômica. Como uma solução SaaS segura e escalável, com a confiança de 3.000 clientes, a Kyriba oferece inteligência e automação financeira mediante tecnologias inovadoras, incluindo seu agente de IA confiável TAI (Trusted Agentic Intelligence), trazendo precisão, eficiência e conhecimento às operações financeiras. Com um amplo ecossistema de parceiros bancários, tecnológicos e de consultoria, a plataforma da Kyriba processa mais de 3 bilhões de transações bancárias e US$ 15 trilhões em pagamentos em mais de 9.900 bancos anualmente, ajudando as empresas a obter visibilidade em toda a corporação, garantir estabilidade financeira e superar suas estratégias de negócios.

