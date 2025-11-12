A PU Prime Reforça o Seu Compromisso ESG Através do Envolvimento Comunitário na Nigéria





Abuja, Nigéria, 11 de novembro de 2025. A PU Prime, uma corretora líder global, continua a gerar um impacto positivo para além dos mercados financeiros, levando alegria e esperança às crianças na Nigéria. Como parte do seu compromisso ESG contínuo, a equipa da PU Prime na Nigéria visitou o Destine Children’s Orphanage, em Abuja, para realizar uma iniciativa de apoio comunitário, partilhando bens essenciais e envolvendo-se com as crianças para inspirar a sua paixão pela aprendizagem e sensibilizar para a importância da educação.

Trabalho em equipe faz o sonho acontecer, mesmo durante a hora da brincadeira!

Mais do que Negociar, Investir em Sonhos:

Uma equipa dedicada de 15 representantes da PU Prime personificou com orgulho o espírito da empresa, “Mais do que negociar, investir em sonhos.” Os voluntários acompanharam as crianças nas leituras, ouviram o que tinham para dizer e incentivaram-nas a imaginar o futuro, ajudando-as a ganhar confiança num ambiente seguro.

“O momento mais significativo para mim foi ver os sorrisos das crianças e o entusiasmo delas em aprender. É humilde observar como até pequenos gestos podem trazer esperança e encorajamento. Lembra-nos que, para além do mundo dos negócios, o nosso maior impacto vem de tocar vidas e inspirar futuros”, partilhou o Sr. Idowu, Country Manager da PU Prime na Nigéria. Para além do tempo de qualidade passado em conjunto, a PU Prime aproveitou também esta oportunidade para reforçar o seu apoio, doando bens essenciais — incluindo alimentos, artigos de primeira necessidade e livros, como a coleção Diary of a Wimpy Kid — ao Destine Children’s Orphanage.

Foco a Longo Prazo da PU Prime:

Esta iniciativa integra a jornada ESG mais ampla da PU Prime em África e na Ásia, com foco no acessoàeducação, no empoderamento dos jovens e no desenvolvimento equitativo. Ao combinar inovação financeira com responsabilidade social, a empresa continua a reforçar o seu papel como cidadã corporativa global responsável, criando valor a longo prazo para as comunidades para além do ambiente de negociação.

Sobre a PU Prime

Fundada em 2015, a PU Prime é uma empresa fintech líder global e uma corretora de CFDs de confiança. Atualmente, oferece produtos financeiros regulados em forex, matérias-primas, índices, ações e obrigações. A operar em mais de 190 países e com mais de 40 milhões de transferências da aplicação, a PU Prime disponibiliza plataformas de negociação inovadoras e uma funcionalidade integrada de copy trading, capacitando traders em todo o mundo a alcançar sucesso financeiro com confiança.

Para pedidos dos media, por favor contacte: media@puprime.com

Anexos

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001138382)