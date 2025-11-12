Wireless Mobility Automotive se torna uma empresa 100% alemã, reforçando sua função como provedora confiável no Ocidente

A Wireless Mobility, líder em prover módulos avançados para redes celulares, automotivas, inteligentes e de curto alcance, anunciou hoje que a Wireless Mobility Automotive se tornou uma subsidiária integral da Wireless Mobility Holding GmbH, convertendo a empresa em uma empresa 100% alemã. Este marco reforça a posição da empresa como provedora ocidental transparente e independente, totalmente alinhada ao ecossistema de veículos conectados dos EUA, e atendendo às expectativas de montadoras internacionais e provedoras de primeiro nível que buscam parcerias confiáveis ??a longo prazo.

"Este passo destaca nosso claro compromisso com a transparência, a independência e a qualidade europeia", disse Norbert Muhrer, Diretor Executivo da Wireless Mobility. "Com capital alemão, engenharia europeia e uma perspectiva mundial, a Wireless Mobility está pronta para ser a provedora ocidental de confiança que o setor esperava."

A Wireless Mobility combina a excelência da engenharia europeia com uma presença internacional, com centros de P&D na Alemanha, Itália, Sérvia e Malásia. Esta estrutura internacional permite que a empresa ofereça os mais altos padrões de qualidade e conformidade, além de proporcionar uma estrutura competitiva e com boa relação custo-benefício para clientes ao redor do mundo.

Os módulos de Wireless Mobility já são confiáveis ??e utilizados por OEMs líderes e provedoras de primeiro nível, demonstrando a capacidade da empresa de oferecer soluções confiáveis ??em larga escala. Este sólida trajetória ressalta a confiança que os principais participantes do setor depositam na Wireless Mobility.

Com esta base reforçada, a Wireless Mobility está em uma posição exclusiva de moldar o futuro da mobilidade conectada e da IoT como uma empresa totalmente ocidental, com padrões de produção europeus, que gera a confiança, a independência e a inovação de que os clientes precisam.

Sobre a Wireless Mobility

A Wireless Mobility GmbH é uma empresa alemã líder em produzir módulos celulares automotivos, e especializada em oferecer soluções inovadoras para veículos conectados. Com foco em qualidade, confiabilidade e satisfação do cliente, a Wireless Mobility fornece módulos celulares de última geração que possibilitam a perfeita conectividade e aperfeiçoam a experiência de direção. Para mais informações, acesse www.wirelessmobility.com.

