TOURISE anuncia USD 113 bi em investimentos de portfólio para acelerar o futuro do turismo

A TOURISE, a ousada plataforma global que está moldando um novo horizonte para o turismo, anunciou hoje que catalisou portfólios de investimentos totalizando USD 113 bilhões na Cúpula TOURISE inaugural em Riyadh. O marco reflete a missão da TOURISE de desbloquear um fluxo de negócio de alto valor para reunir os líderes do setor público e privado em turismo, tecnologia, investimentos e sustentabilidade a fim de definir um plano de ação compartilhado para os próximos 50 anos do turismo global.

His Excellency Ahmed Al Khateeb, Saudi Arabia's Minister of Tourism and Chairman of TOURISE announces USD 113 BN of investment portfolios catalyzed at the inaugural TOURISE Summit.

Os investimentos de portfólio anunciados abrangem toda a extensão da economia de visitantes: varejo de luxo, hotel da próxima geração, desenvolvimentos integrados liderados por experiência em larga escala, bem-estar, opções de destino e estilo de vida, desenvolvimento de talentos e plataformas alimentadas por IA. Coletivamente, esses compromissos definem um novo padrão para o que é possível e o que é requerido para atender as necessidades futuras do turismo e reprojetar a jornada dos viajantes.

Entre algumas das empresas internacionais e locais que anunciaram seus portfólios como parte dos USD 113 bilhões estão: Melia Hotels, BWH Hotels, GOCO Hospitality, Cenomi, Radisson, Earth Hotels, Delonix & Ocean Link, AlFozan Holding, Al Kathiri Holding, Alothaim e Knowledge Economic City.

Ao combinar infraestrutura rígida com capital humano, e combinar dados, design e hotelaria, esses investimentos desbloquearão novo valor no ecossistema do turismo, criarão novas oportunidades de negócio e proporcionarão, em grande escala, experiências inesquecíveis, orientadas para um propósito. Acima de tudo, muitas estão focadas na Arábia Saudita, consolidando a competitividade internacional e a desejabilidade do Reino como um importante destino do turismo global, onde cultura, inovação e serviço de categoria mundial se reúnem, e sinalizam aos parceiros e investidores que este é o local onde a próxima era de crescimento do turismo será construída.

O investimento marca o início do novo capítulo da economia do turismo global

Sua Excelência Ahmed Al-Khateeb, ministro do turismo e presidente do conselho diretivo da TOURISE, comentou: "A TOURISE vem sendo a catalisadora que reúne investidores, elaboradores de política e inovadores, tornando visão em parcerias lucrativas e negociações de alto impacto. Juntos, estamos redefinindo toda a economia dos viajantes, alimentada por IA, baseada em excelência de destino e experiência, e concebida para que o crescimento e a oportunidade se estendam por todo o ecossistema".

O anúncio de hoje avança o propósito da fundação da TOURISE: unir tomadores de decisão e disruptores nas dimensões pública e privada para acelerar parcerias transformadoras e converter ambição em ação através de negociação de alto impacto. Com o anúncio de níveis tão sem precedentes no ecossistema do turismo, isso destaca como a TOURISE reúne as pessoas certas no momento certo para impulsionar resultados que remoldarão como o mundo viaja, se conecta e cresce.

Sobre a TOURISE

A TOURISE é a principal plataforma que molda um novo horizonte para o turismo global.

Patrocinada pelo ministério saudita do turismo, a Cúpula TOURISE inaugural acontecerá de 11 a 13 de novembro de 2025 em Riyadh. A TOURISE reunirá visionários do governo, de empresas, de investimento e da academia para desbloquear inovações que impulsionarão iniciativas holísticas de impacto e negociações transformadoras que restaurarão a indústria e construirão um setor de turismo que seja sustentável, equitativo e focado no futuro.

Com exclusividade física e inclusão digital, a TOURISE garantirá participação global ampla enquanto fornecerá acesso direcionado a visionários que moldam o futuro do turismo global. Após a Cúpula, a TOURISE se ampliará como uma plataforma durante o ano todo, onde ideias ousadas tornarão soluções do mundo real.

Isso é onde os próximos 50 anos do turismo serão moldados. Juntos, somos imparáveis.

Para mais informações sobre a TOURISE, acesse www.TOURISE.com

