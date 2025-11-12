2025 JETOUR Media Alliance Tech Tour Encerrada com Sucesso

WAHU, China, Nov. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Tour Tecnológica 2025 JETOUR Media Alliance (JMA) foi concluída com sucesso em Wuhu, província de Anhui. O evento reuniu representantes das principais mídias automotivas do mundo na sede da JETOUR. Com uma série de imersões tecnológicas, workshops e test drives, os participantes obtiveram uma compreensão sistemática dos mais recentes avanços da JETOUR em novas tecnologias de energia e off-road híbridas, bem como sua estratégia global.

Força Técnica: Arquitetura GAIA Define Off-Road Híbrido da Próxima Geração

Um componente central do Tech Tour foi a apresentação abrangente da arquitetura GAIA. Esta arquitetura integra quatro módulos principais — GAIA Platform, GAIA Cockpit, GAIA Pilot e GAIA Travel+ — e foi projetada para atender às demandas de mobilidade em todos os tipos de terreno da nova era energética.

O G700, um SUV off-road híbrido all-terrain premium criado com a Arquitetura GAIA, foi a peça central do evento.

Durante o primeiro test-drive de mídia global, o G700 ganhou amplo reconhecimento por sua robusta entrega de energia e sistemas de controle inteligentes, demonstrando totalmente a credibilidade técnica da JETOUR e a confiança da marca no segmento off-road híbrido premium.

Ampliação das Vozes Globais: JMA Aprofunda Colaboração

A Tour Tecnológica também foi um marco significativo da colaboração com a JETOUR Media Alliance (JMA). Durante o evento, a JETOUR organizou vários workshops para intercâmbios aprofundados com a mídia global.

Essa combinação de conferências e experiências práticas proporcionou aos convidados uma compreensão mais intuitiva do roteiro técnico e da direção estratégica da JETOUR no campo off-road híbrido. Muitos observaram que o G700 alcança um equilíbrio excepcional de desempenho, inteligência e eficiência, destacando sua grande vantagem competitiva em mercados como do Oriente Médio e da África, onde o longo alcance e a capacidade off-road superior são primordiais. Representantes da mídia da Arábia Saudita, Egito e Chile também compartilharam valiosos comentários de usuários locais sobre o desempenho off-road, alcance e recursos inteligentes, fornecendo insights cruciais para o refinamento contínuo dos produtos e da globalização da JETOUR.

Workshop de mídia sobre o futuro da mobilidade off-road híbrida

Com o G700 pronto para sua estreia global, a JETOUR está acelerando sua visão de se tornar a principal marca off-road híbrida do mundo. Apoiada por um sistema global de P&D “6+N” e uma equipe de 4.000 inovadores, a marca agora opera em 91 países e regiões com 8 subsidiárias no exterior — fortalecendo sua rede global e redefinindo os padrões off-road híbridos em todo o mundo.

