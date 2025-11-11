Declaração de Riad sobre o Futuro do Turismo define roteiro de 50 anos com o encerramento da 26ª Assembleia Geral da Organização Mundial do Turismo da ONU na Arábia Saudita

A 26ª sessão da Assembleia Geral da Organização Mundial do Turismo da ONU (ONU Turismo) foi encerrada hoje com a adoção da Declaração de Riad sobre o Futuro do Turismo, um passo importante dado pelos Estados-membros em direção a uma cooperação reforçada nos próximos 50 anos.

26th UN Tourism General Assembly

A Declaração reafirma a liderança do Reino no turismo global e sua posição no centro das principais decisões que transformam o setor, já que a inovadora Declaração está pronta para desempenhar um papel central no avanço da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, enfatizando a sustentabilidade, a inovação digital, a integração da IA e as economias turísticas inclusivas.

A Declaração de Riad sobre o Futuro do Turismo é um roteiro compartilhado para orientar o próximo meio século do setor em torno da sustentabilidade, inclusão e inovação impulsionada pela IA. Ela ressalta o fortalecimento da cooperação internacional, a resiliência e o empoderamento das comunidades locais, estabelecendo uma visão para garantir que o turismo continue sendo uma força para o crescimento econômico, a compreensão cultural e a gestão ambiental em todas as partes do mundo.

Sua Excelência Ahmed Al Khateeb, ministro do Turismo, declarou: “De Riad, passamos das declaraçõesàação. Os acordos assinados aqui e as plataformas que estamos lançando vão mobilizar investimentos, aprimorar as competências da nossa população, digitalizar nossas PMEs e proteger a cultura e a natureza. Como sede do Escritório Regional da Organização Mundial do Turismo da ONU no Oriente Médio, o Reino continuará reunindo parceiros e alcançando resultados concretos, para que o turismo continue sendo uma ponte entre as nações e um motor de prosperidade compartilhada.”

“A adoção da declaração representa uma determinação renovada da comunidade internacional em liberar todo o valor econômico e social do turismo enquanto buscamos alcançar os ODS. É também uma demonstração de confiança na posição da Arábia Saudita como facilitadora do diálogo e novo centro de colaboração.”

Durante a 26ª Assembleia Geral da Organização Mundial do Turismo da ONU, os delegados também ratificaram a nomeação de Shaikha Nasser Al Nowais como a próxima secretária-geral da ONU Turismo, sendo a primeira mulher e cidadã do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC) a liderar a organização. Seu mandato começará no início de 2026.

A Assembleia Geral também coincidiu com o lançamento oficial do TOURISE, uma nova iniciativa global lançada pela Arábia Saudita, dedicada a fortalecer a colaboração entre os setores público e privado e a impulsionar a inovação no setor de turismo global. O TOURISE servirá como uma plataforma para líderes públicos e representantes do setor privado trabalharem juntos no avanço da transformação digital, investimentos de impacto, sustentabilidade e desenvolvimento da força de trabalho, garantindo que o setor esteja bem preparado para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades futuras.

Sobre o Ministério do Turismo

O Ministério do Turismo lidera o desenvolvimento do setor turístico na Arábia Saudita, em linha com a Visão Saudita 2030. Sua missão é promover o crescimento em todo o próspero setor de turismo do país, que respalda a diversificação da economia nacional e posiciona o país como um destino turístico mundial. O Ministério libera o potencial do setor através da criação de políticas e regulamentações inovadoras, ao fomentar um ambiente de investimento atrativo, capacitar o setor privado e treinar talentos locais para inovar, liderar e reinventar o turismo saudita.

Sobre a Organização Mundial do Turismo da ONU

A Organização Mundial do Turismo da ONU é a agência especializada das Nações Unidas para o turismo responsável, sustentável e universalmente acessível. Em cooperação com seus 160 estados membros, 6 membros associados e mais de 500 membros afiliados, a Organização Mundial do Turismo da ONU trabalha para posicionar o turismo como um mecanismo crucial de crescimento econômico, desenvolvimento inclusivo e sustentabilidade ambiental.

Sobre a UNTGA

A Assembleia Geral é a principal reunião da Organização Mundial do Turismo da ONU.

A Assembleia Geral se reúne a cada dois anos para aprovar o orçamento e o programa de trabalho, bem como para debater temas de vital importância ao setor turístico. A cada quatro anos, elege um Secretário Geral. A Assembleia Geral é composta por membros efetivos e membros associados. Membros afiliados e representantes de outras organizações internacionais participam como observadores.

