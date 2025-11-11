Qorium obtém investimento de € 22 milhões para acelerar a comercialização do couro cultivado

A Qorium, empresa holandesa de biotecnologia pioneira no couro cultivado, anunciou hoje que garantiu um investimento de € 22 milhões da Invest-NL e da LIOF, juntamente com os investidores existentes Brightlands Venture Partners e Sofinnova Partners. Um grupo influente de indivíduos de alto patrimônio líquido também participou da rodada, enquanto o investimento da Invest-NL é feito sob o esquema de garantia InvestEU da Comissão Europeia.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251111497837/pt/

Qorium is successfully producing sustainable real leather

O mercado de couro cultivado deve crescer rapidamenteàmedida que aumenta a demanda por couro verdadeiro consistente e de alta qualidade. A tecnologia da Qorium produz couro verdadeiro bonito e uniforme a partir de algumas células animais, eliminando a necessidade de criação de gado e, ao mesmo tempo, melhorando os produtos finais de couro, reduzindo o desperdício de produção e diminuindo significativamente o impacto ambiental em comparação com o couro de origem animal.

Esta última rodada se baseia em um financiamento inicial de € 8 milhões e marca outro marco importante na jornada da Qorium, desde a descoberta científica até a realidade comercial. A empresa está produzindo com sucesso couro real sustentável, instalando novos sistemas de biorreatores em suas instalações em Maastricht e estabeleceu várias parcerias comerciais. Com este investimento da Série A, a Qorium está pronta para expandir a produção.

“Este investimento representa um voto de confiança poderoso em nossa missão de transformar a indústria do couro”, afirma Michael Newton, CEO da Qorium. “Ao combinar ciência de ponta com profundo conhecimento em couro e práticas sustentáveis, estamos criando couro verdadeiro que oferece desempenho superior ao couro tradicional de origem animal, sem os custos ambientais e éticos. Com o apoio da Invest-NL, da LIOF e de outros parceiros, podemos dar os próximos passos rumoàreinvenção do couro genuíno e levá-lo ao mercado em escala.”

“Na Invest-NL, investimos em tecnologias que promovem mudanças sistêmicas. O couro da Qorium é uma inovação revolucionária capaz de transformar uma das indústrias mais poluentes do mundo”, afirma Lisette Kersting-van der Boog, da Invest-NL. “Ao produzir couro verdadeiro sem o uso de gado, a Qorium demonstra como a biotecnologia pode contribuir para um sistema de materiais mais sustentável. Temos orgulho de apoiar essa empresa dos Países Baixos, pioneira em ampliar seu impacto.”

Guillaume Baxter, sócio da Sofinnova Partners, compartilha o mesmo sentimento: “Estamos nessa jornada com a Qorium desde o início, apoiando tanto a ciência do Dr. Mark Post quanto a profunda experiência em couro de Rutger Ploem. Este investimento reflete o impressionante progresso da Qorium até agora e nossa forte convicção no potencial econômico e sustentável do couro que eles produzem. Estamos confiantes de que esse impulso só continuará.”

Esta última rodada de financiamento fortalece a posição da Qorium como líder na transição global para materiais sustentáveis e ressalta a crescente confiança dos investidores no setor de couro cultivado. A Qorium nomeará um novo diretor para seu conselho nas próximas semanas.

Para saber mais sobre a Qorium, visite qorium.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251111497837/pt/

Para consultas da mídia:

Sarah Taylor

Sarah@stbailey.com