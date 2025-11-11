Assine
NIQ fará apresentação na Conferência de Investidores em Serviços Definitivos da J.P. Morgan em 2025

11/11/2025 18:28

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) (a "Empresa" ou "NIQ"), empresa líder mundial em inteligência de consumo, anunciou hoje que Jim Peck, Presidente e Diretor Executivo, irá participar de um bate-papo informal na Conferência de Investidores em Serviços Definitivos da J.P. Morgan na terça-feira, 18 de novembro de 2025, às 10h20 (horário do leste dos EUA). Uma transmissão ao vivo da apresentação estará disponível no site de relações com investidores da NIQ em https://investors.nielseniq.com. Uma gravação da apresentação também estará disponível no site da empresa após a finalização da mesma.

Sobre a NielsenIQ

A NielsenIQ (NIQ) é uma empresa líder em inteligência de consumo, que oferece a compreensão mais completa do comportamento de compra do consumidor e revela novos caminhos para o crescimento. Nosso alcance internacional abrange mais de 90 países, cobrindo cerca de 85% da população mundial e mais de US$ 7,2 trilhões em gastos de consumidores ao redor do mundo. Com uma visão holística do varejo e as informações mais completas sobre o consumidor, entregues com análises avançadas mediante plataformas de última geração, a NIQ oferece a Full View™. Para mais informações, acesse www.niq.com.

Fonte: Nielsen Consumer LLC

NIQ-IR

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Contato para investidores: investor.relations@niq.com

Contato para mídia: media.relations@niq.com


Fonte: BUSINESS WIRE

