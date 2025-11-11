Apartamento une estilo Hamptons e tecnologia em BC

O estúdio de arquitetura we.arch assina um novo projeto no Boreal Tower, empreendimento de alto padrão da FG Empreendimentos em Balneário Camboriú. Com 189 metros quadrados, o apartamento traduz o estilo Hamptons em uma leitura contemporânea, marcada pela integração entre estética clássica, materiais nobres e soluções tecnológicas.

Segundo Maria Fernanda Wiethorn Aliano, arquiteta, fundadora e CEO da we.arch, o projeto reflete a essência do estúdio: criar espaços com alma, que unem excelência técnica, sensibilidade estética e impacto emocional. “Trouxemos o lifestyle Hamptons para Balneário Camboriú com uma leitura fluida e sofisticada, traduzindo o luxo de forma silenciosa e natural”, explica.

Sofisticação com identidade



O projeto valoriza o uso de materiais naturais e acabamentos autorais, como pedras, marcenarias de desenho clássico, luminárias exclusivas da we.arch e mobiliário assinado. A paleta em tons neutros e suaves reforça a sensação de bem-estar, enquanto os ambientes integrados ampliam a luminosidade e a conexão com a paisagem.

Entre os itens tecnológicos estão a flap TV na suíte master — que permite apreciar a vista para o mar —, gaveta biométrica no roupeiro e automação completa de iluminação, ar-condicionado e cortinas, controlada por voz via Alexa.

Atmosfera e experiências



As peles de vidro integram o interior à paisagem, criando uma sensação de continuidade entre o ambiente e o mar. A iluminação, natural e artificial, foi pensada para destacar texturas e realçar o caráter acolhedor dos espaços.



“O objetivo era criar um apartamento que despertasse sensações, em que cada luz, textura e detalhe convidasse a desacelerar. O resultado é uma casa que se revela em camadas, como uma narrativa sobre o bem-viver”, finaliza Maria Fernanda.