Franquias impulsionam economia e ampliam setor de saúde

O mercado de franquias brasileiro consolidou-se em 2024 como um dos principais vetores de crescimento econômico do país. Segundo dados da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor registrou um crescimento nominal de 13,5% em 2024, alcançando faturamento de R$ 240,6 bilhões e mantendo o Brasil entre os maiores mercados de franquias do mundo.

Entre os segmentos que mais contribuíram para esse desempenho está o de Saúde, Beleza e Bem-Estar, responsável por uma expansão significativa no último ano. A categoria apresentou alta de 16,5% no faturamento, impulsionada pela demanda crescente por serviços de saúde acessíveis e de qualidade em todas as regiões do país.

Nesse cenário, o setor de franquias de saúde tem se destacado pela combinação entre escalabilidade, protocolos técnicos rigorosos e padronização de atendimento. O modelo tem atraído investidores interessados em negócios com potencial de impacto social e estabilidade a longo prazo.

Um exemplo é a Amo Vacinas, rede de franquias especializada em clínicas de vacinação, que tem expandido sua presença nacionalmente. De acordo com informações da Associação Brasileira de Franchising, a empresa integra um importante grupo de franquias com modelo de negócio focado exclusivamente em clínicas de vacinação no Brasil.

A marca estrutura seu modelo a partir de um protocolo exclusivo de atendimento e da padronização dos processos clínicos, oferecendo ao mercado uma proposta voltada à experiência do paciente e à eficiência operacional. Segundo a diretoria da empresa, o avanço da rede reflete o fortalecimento do franchising de saúde como caminho estratégico para ampliar o acesso à imunização e fomentar novos empreendimentos em cidades de médio porte.

Ainda de acordo com a ABF, o Nordeste segue como uma das regiões mais dinâmicas para a expansão do franchising, respondendo por aproximadamente 12,8% das novas unidades abertas em 2024, resultado da interiorização das marcas e da ampliação de oportunidades para novos franqueados. O movimento reforça a descentralização do setor e o papel das franquias como instrumentos de desenvolvimento regional.

O desempenho positivo do franchising nacional confirma o potencial do modelo como alternativa sólida de investimento, especialmente em setores essenciais como a saúde, que se mostram resilientes mesmo em períodos de instabilidade econômica.