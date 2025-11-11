Empresas brasileiras redefinem o trabalho com IA e automação

Organizações no Brasil estão expandindo o uso de IA e outras tecnologias para modernizar o trabalho e a experiência do funcionário, visando maior produtividade e agilidade empresarial, de acordo com um novo relatório de pesquisa publicado hoje pelo Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia focada em IA.

O relatório ISG Provider Lens® Future of Work Services 2025 para o Brasil revela que muitas empresas estão reformulando a maneira como os funcionários interagem com a tecnologia, introduzindo sistemas inteligentes que tornam os processos de trabalho mais eficientes e adaptáveis ??às necessidades em constante mudança. Os fornecedores de serviços estão expandindo suas operações no Brasil para ajudar os clientes a integrar novas ferramentas digitais no ambiente de trabalho da maneira que melhor atenda às suas necessidades.

“As empresas brasileiras estão indo além da digitalização básica em direçãoàautomação inteligente, que apoia tanto os resultados de negócios quanto o bem-estar dos funcionários”, disse Bill Huber, sócio da ISG em Digital Platforms and Solutions. “Os ambientes de trabalho habilitados por IA estão melhorando a produtividade, o engajamento e a sustentabilidade em todos os setores.”

Empresas no Brasil estão treinando agentes digitais inteligentes, atualmente utilizados no atendimento ao cliente, para aplicação em áreas como vendas e recursos humanos, afirma a ISG. Essas ferramentas, disponíveis comercialmente como serviços, gerenciam processos complexos para reduzir o tempo de resposta e aumentar a precisão. Ao expandir o uso de agentes digitais para funções estratégicas que impactam a receita e a gestão de talentos, as empresas estão aumentando significativamente o valor de seus negócios.

Plataformas baseadas em nuvem e ferramentas de comunicação aprimoradas por IA ajudam as equipes a operar perfeitamente em diferentes locais e dispositivos, afirma a ISG. Essas soluções possibilitam experiências personalizadas para os funcionários, uma capacidade crucial dada a diversidade cultural do Brasil. As empresas estão adotando a análise de sentimentos, que pode melhorar a satisfação e a retenção de funcionários, em um ritmo mais lento do que em outras regiões, segundo a ISG. Os fornecedores de serviços estão dedicando recursos significativos para conscientizar os clientes sobre o potencial dessa ferramenta.

Segundo o relatório, as empresas também estão utilizando automação e análise de dados para tornar as operações no local de trabalho mais sustentáveis ??e adaptáveis. Os sistemas de trabalho inteligentes empregam sensores e análises preditivas para otimizar o uso de energia, a alocação de espaço de trabalho e o agendamento de manutenção. Essas funcionalidades não apenas reduzem o impacto ambiental, como também melhoram a relação custo-benefício e o conforto dos funcionários.

Empresas no Brasil estão buscando fornecedores de serviços de tecnologia para o ambiente de trabalho que possuam expertise em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e outras regulamentações locais, além de práticas ambientais, sociais e de governança (ESG), afirma a ISG. Elas procuram parceiros que possam se engajar em cocriação para atender às necessidades específicas do mercado e do setor locais.

“As organizações que integram com sucesso automação, análise de dados e IA estão estabelecendo novos padrões de excelência no ambiente de trabalho”, disse Cristiane Tarricone, autora principal do relatório. “Os principais provedores de serviços aprimoraram suas ofertas e abordagens operacionais para ajudar os clientes no Brasil a transformar seus ambientes de trabalho com sucesso.”

O relatório também explora outras tendências relacionadasàtecnologia no ambiente de trabalho no Brasil, incluindo a crescente importância de programas de aprimoramento e requalificação profissional focados na preparação para a IA e o foco emergente em práticas éticas de IA.

Para obter mais informações sobre os desafios relacionadosàtecnologia no ambiente de trabalho enfrentados por empresas no Brasil, além das dicas da ISG para superá-los, consulte o briefing ISG Provider Lens® Focal Points aqui.

O relatório ISG Provider Lens® Future of Work Services 2025 para o Brasil avalia as capacidades de 31 fornecedores em seis quadrantes: Workplace Strategy and Enablement Services, Collaboration and Next-gen Experience Services, Managed End-user Technology Services, Continuous Productivity Services (including Next-gen Service Desk), Smart and Sustainable Workplace Services, e AI-Augmented Workforce Services.

O relatório nomeia a DXC Technology e a Stefanini como líderes em todos os seis quadrantes. A Atos, a TIVIT e a Unisys são nomeadas líderes em cinco quadrantes cada. A Kyndryl, a TCS e a Wipro são nomeadas líderes em quatro quadrantes cada, e a Accenture é nomeada líder em três quadrantes. A Deloitte e a Getronics são nomeadas líderes em dois quadrantes cada. A Capgemini, a Dedalus, a HCLTech, a NTT DATA e a Positivo S+ são nomeadas líderes em um quadrante cada.

Além disso, a HCLTech foi nomeada Rising Star — uma empresa com um “portfólio promissor” e “alto potencial futuro”, segundo a definição da ISG — em três quadrantes. Capgemini, Getronics, NTT DATA e Positivo S+ foram nomeadas Rising Stars em um quadrante cada.

Na área de experiência do cliente, a Microland foi nomeada a ISG CX Star Performer global de 2025 entre os fornecedores de serviços para o ambiente de trabalho. A Microland obteve as maiores pontuações de satisfação do cliente na pesquisa Voice of the Customer da ISG, que faz parte do programa ISG Star of Excellence™, o principal reconhecimento de qualidade para o setor de tecnologia e serviços empresariais.

O relatório ISG Provider Lens® Future of Work Services 2025 para o Brasil está disponível para assinantes ou para compra única nesta página.

Sobre o ISG Provider Lens™ Research

A série de pesquisas ISG Provider Lens™ Quadrant é a única avaliação de fornecedores de serviços desse tipo a combinar pesquisa empírica, orientada por dados e análise de mercado com a experiência e observações do mundo real da equipe de consultoria global da ISG. As empresas encontrarão uma riqueza de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de parceiros de sourcing apropriados, enquanto os consultores da ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento de mercado e fazer recomendações aos clientes empresariais da ISG. A pesquisa atualmente cobre fornecedores que oferecem seus serviços globalmente, em toda a Europa, bem como nos EUA, Canadá, México, Brasil, Reino Unido, França, Benelux, Alemanha, Suíça, países nórdicos, Austrália e Cingapura/Malásia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para obter mais informações sobre a pesquisa ISG Provider Lens™, visite esta página da web.

Sobre a ISG

A ISG (Nasdaq: III) é uma empresa global de consultoria e pesquisa tecnológica centrada em IA. Uma parceira confiável para mais de 900 clientes, incluindo 75 das 100 maiores empresas do mundo, a ISG é uma líder de longa data em tecnologia e serviços empresariais que agora está na vanguarda da alavancagem da IA ??para ajudar organizações a alcançar excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa, fundada em 2006, é conhecida por seus dados de mercado proprietários, conhecimento profundo dos ecossistemas de fornecedores e a expertise de seus 1.600 profissionais em todo o mundo trabalhando juntos para ajudar os clientes a maximizar o valor de seus investimentos em tecnologia.

