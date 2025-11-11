Ritz inaugura clube de tênis em Barra de São Miguel

O município de Barra de São Miguel, no litoral sul de Alagoas, acaba de ganhar um novo atrativo voltado ao esporte e ao bem-estar. Foi inaugurado o Ritz Tennis Club Barra de São Miguel, complexo esportivo voltado à prática do tênis, instalado na unidade do Hotel Ritz na região.



O lançamento marca a expansão do conceito esportivo da rede hoteleira, que já havia implementado um clube semelhante em Maceió, e busca reforçar a proposta de integrar hospitalidade, saúde e estilo de vida em um só espaço.



De acordo com Pietro Coelho, diretor de vendas do empreendimento, a novidade foi bem-recebida pelos hóspedes e visitantes que participaram do evento de inauguração, realizado no início de outubro.

A estrutura do clube, que inclui quadras de tênis de padrão internacional, áreas de convivência e um centro de apoio técnico com recursos voltados à performance esportiva, foi desenvolvida como extensão da proposta de hospitalidade do hotel, que busca oferecer experiências completas aos seus clientes.



“O primeiro Ritz Tennis Club nasceu na unidade Lagoa da Anta, em Maceió. A partir dali, percebemos o quanto o tênis se conectava naturalmente à nossa filosofia de hospitalidade. O esporte, que traz equilíbrio, disciplina e bem-estar, é exatamente o que enxergamos como o verdadeiro luxo”, afirma.



Segundo o executivo, o novo clube foi inspirado em grandes centros esportivos europeus, como os tradicionais clubes franceses, mas com identidade própria. “O espaço tem como objetivo aprofundar essa experiência, inspirado na atmosfera de Roland Garros, mas com a alma leve, solar e genuinamente alagoana”, acrescenta.



A proposta do clube está alinhada ao conceito de “quiet luxury” adotado pelo hotel, que valoriza a harmonia entre natureza, arquitetura e bem-estar. “O Tennis Club foi pensado como uma extensão natural do nosso conceito. O hóspede pode vivenciar o tênis em um ambiente com infraestrutura, com a praia e a barreira de corais como cenário”, explica Coelho.



Uma das funcionalidades do novo espaço é o uso de tecnologia de análise biomecânica, recurso comum em academias de alta performance e circuitos profissionais. A ferramenta permite mapear os movimentos dos atletas com precisão, contribuindo para a correção de gestos, prevenção de lesões e melhoria da performance.



Mais do que um espaço para aulas e treinos, o executivo afirma que o clube surge como um ambiente de convivência e bem-estar. “A ideia é que os hóspedes possam praticar esportes, relaxar e socializar em um mesmo espaço, com o padrão de serviço já conhecido da rede”, destaca.



A inauguração do clube acontece em um momento de destaque para o turismo alagoano. O estado foi eleito o melhor destino do Brasil no prêmio Globo de Ouro do Turismo 2025, superando concorrentes como Bahia, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Sul. A região também foi finalista na categoria de melhor hotel/resort, o que reforça o reconhecimento da infraestrutura hoteleira local.



Com a iniciativa em Maceió e agora em Barra de São Miguel, o grupo Ritz já planeja expandir o conceito para outras unidades. “O tênis já faz parte do DNA do grupo Ritz e está se tornando um dos nossos principais pilares de wellness e lifestyle. Queremos criar uma rede de clubes assinada pelo Ritz, unindo técnica, hospitalidade e um olhar genuinamente brasileiro para o luxo”, projeta o diretor.



Para saber mais, basta acessar: http://ritzbsm.com.br/