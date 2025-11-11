Transmaas é homologada como Operador Econômico Autorizado

A Transmaas Logística Internacional acaba de concluir o processo de homologação junto à Receita Federal do Brasil e passa a integrar oficialmente o Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado (OEA). A certificação reconhece empresas que atuam no comércio exterior e que demonstram baixo risco em suas operações, tanto no cumprimento de obrigações tributárias e aduaneiras quanto na segurança física das cargas.



Com a homologação, a Transmaas fortalece sua posição como parceira estratégica da Receita Federal e das aduanas do Mercosul, o que representa um avanço significativo em sua trajetória no setor de transporte rodoviário internacional.

“Esse reconhecimento oficial demonstra nosso compromisso com a conformidade e a excelência operacional, buscando garantir maior agilidade nos processos aduaneiros, redução de inspeções e mais previsibilidade nas entregas”, afirma Eliane Maas, CEO da empresa.



De acordo com a executiva, o processo de certificação da empresa exigiu uma análise detalhada de seus processos administrativos, operacionais e de segurança. Foram realizadas auditorias que avaliaram desde o controle de acesso às instalações até a rastreabilidade das cargas e a capacitação dos colaboradores.



“Precisamos comprovar total conformidade com as normas aduaneiras e de gestão de riscos, demonstrando altos padrões de governança e confiabilidade em toda a cadeia de transporte internacional”, explica.



A certificação OEA é parte de um esforço global para facilitar o comércio internacional por meio da identificação de operadores confiáveis. No Brasil, o programa é conduzido pela Receita Federal e oferece vantagens como o canal verde na admissão temporária, prioridade no processamento de despachos, redução do percentual de cargas selecionadas para inspeção e reconhecimento mútuo com aduanas de outros países.



Segundo a CEO, esses fatores contribuem para a diminuição do tempo de trânsito e para o aumento da segurança das cargas. “Com o selo OEA, nossas operações podem ganhar em agilidade, previsibilidade e eficiência, o que nos posiciona de forma mais competitiva no Mercosul”, destaca.



Na visão de Maas, os benefícios da certificação também podem se estender aos clientes e parceiros da empresa, permitindo fluxos logísticos mais rápidos e previsíveis, com menos burocracia e riscos operacionais.



“As operações passam a contar com maior rastreabilidade, minimizando atrasos e custos extras. Isso tem como foco assegurar que cada transporte internacional seja conduzido dentro dos mais altos padrões de qualidade e compliance exigidos pelo comércio exterior moderno”, pontua.



A empresa pretende utilizar o novo status para ampliar sua atuação no mercado internacional. A certificação OEA abre caminho para a consolidação de parcerias estratégicas e a conquista de novos mercados, com soluções logísticas mais integradas e alinhadas aos padrões exigidos globalmente.



Além disso, a Transmaas planeja buscar a certificação ISO 9001, voltada à padronização e à qualidade dos processos internos. Também estão nos planos a expansão de rotas e parcerias no Mercosul e o investimento em tecnologia para aprimorar o rastreamento e a gestão operacional.

“Com a futura certificação, queremos dar mais um passo importante na consolidação de nossa cultura de excelência, buscando garantir mais eficiência e segurança em nossas operações”, conclui a executiva.



Para saber mais, basta acessar: http://www.transmaas.com.br